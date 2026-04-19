KKR vs RR: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स एकमात्र ऐसी टीम है, जिसे अब तक एक भी जीत हासिल नहीं हो सकी है। रविवार को अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में केकेआर के सामने सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहली जीत हासिल करने की चुनौती है। केकेआर ने सीजन में अब तक 6 मैच खेले हैं। इसमें 5 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था और इसी कारण केकेआर को 1 अंक मिला।