तिलक वर्मा ने खोला अपनी शतकीय रणनीति का राज़, बताया गुजरात के खिलाफ कैसे पलटा मैच!

जब तिलक से उनकी पसंदीदा बैटिंग पोजीशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा, 'मुझे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना सबसे ज्यादा पसंद है। हालांकि, टीम को जहां जरूरत होगी, मैं वहां खेलने को तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी पसंद पूछें तो नंबर 3 ही बेस्ट है।' मुंबई अब पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर आ गई है। तिलक का मानना है कि अब उनके लिए हर मैच नॉकआउट जैसा है। उन्होंने कहा, 'हमारी टीम में कई वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी हैं। अगर हम अपनी रणनीति पर सही से काम करें, तो हमें रोकना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।'