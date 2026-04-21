पाकिस्तान क्रिकेट की नई चाल! सऊदी अरब में स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू, जानें क्या है असली वजह

PCB New Stadium Preparation: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण खेला जा रहा है, जहां आज भी मैच देखने के लिए फैंस बेसब्री से स्टेडियम में पहुंचने और टिकट खरीदने का इंतजार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सुपर लीग बिना दर्शकों के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से यह फैसला लिया गया, लेकिन पिछले कुछ इंटरनेशनल मुकाबलों में भी उतनी तादाद में फैंस स्टेडियम में नहीं आए हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट ने सऊदी अरब में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं PCB का क्या है असली मंशा।