LSG vs RR Head To Head: क्या जीत की पटरी पर लौटेगी RR? जानें LSG के खिलाफ कैसा रहा है रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स का बल्लेबाजी क्रम इस सीजन रनों के लिए संघर्ष करता नजर आया है। मिचेल मार्श अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में लगातार नाकाम रहे हैं। वहीं, एडन मार्करम भी अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। निकोलस पूरन और कप्तान ऋषभ पंत भी बल्ले से खास कमाल नहीं दिखा सके हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ काफी महंगे साबित हुए थे और 4 ओवर में 56 रन दिए थे। हालांकि, इस मुकाबले को छोड़कर शमी इस सीजन अच्छी लय में दिखे हैं। प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है, लेकिन आवेश खान और मोहसिन खान उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं।