CSK फैंस के लिए बुरी खबर, गंभीर हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुआ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला स्टार बल्लेबाज

Ayush Mhatre hamstring Injury: आईपीएल 2026 के बीच चेन्‍नई सुपर किंग्‍स फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। इस सीजन में सीएसके के लिए सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले युवा स्‍टार बल्‍लेबाज आयुष म्‍हात्रे हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट का शिकार हो गए हैं। टीम के कोच माइकल हसी ने खुद म्‍हात्रे की चोट पर अपडेट देते हुए कहा कि आयुष की हैमस्ट्रिंग में चोट है। मुझे नहीं पता कि यह कितनी गंभीर है। हम स्कैन करवाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से यह काफी गंभीर लग रही है। यह हमारे लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में उन्‍हें काफी तकलीफ में देखा गया था, जिसको लेकर सीएसके टीम मैनेजमेंट की जमकर आलोचना भी हुई है।