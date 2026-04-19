CSK vs SRH: सीएसके से कहां हो गई चूक, जीता मैच हारने पर खिसियाए कप्तान रुतुराज ने इन प्लेयर्स के सिर फोड़ा ठीकरा

मैच के बाद रुतुराज गायकवाड़ ने कहा कि हम बिल्‍कुल 195 रन का पीछा करना चाहते थे? बॉलिंग के हिसाब से हमारे लिए मैं 220 या 230 के आसपास देख रहा था, लेकिन 30 रन बचाना, यह एक शानदार बॉलिंग एफर्ट था और इस तरह के ग्राउंड पर, इस तरह की पिच पर किसी भी दिन मैं 200 से कम टारगेट लेना पसंद करता। एक समय रिक्वायर्ड रेट 8 पर आ गया था और आपके पास लगभग 6 विकेट थे? इस पर उन्‍होंने कहा कि 10 ओवर में लगभग 80 रन चाहिए थे और वहां से यह बस कुछ पार्टनरशिप बनाने और फिर यह पक्का करने के बारे में था कि विरोधी टीम गेम में न रहे और प्रेशर में भी न हो।