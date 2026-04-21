पिता चाहते थे डॉक्टर बने तिलक वर्मा, लेकिन एक वाक्य, जिसके बाद शुरू हुआ क्रिकेटर बनने का सफर

अगस्त 2023 में तिलक वर्मा को भारत की टी20 टीम में जगह मिली। सितंबर 2023 में उन्हें वनडे टीम में डेब्यू का मौका भी मिला। एशिया कप 2025 में तिलक वर्मा सर्वाधिक रन बनाने के मामले में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 7 पारियों में 71 की औसत के साथ 213 रन जोड़े। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 69 रन की नाबाद पारी खेलकर तिलक रातों-रात स्टार बन गए। उनकी इस शानदार पारी के साथ भारत ने 5 विकेट से खिताब अपने नाम किया था। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तिलक वर्मा सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में छठे स्थान पर रहे, जिन्होंने 9 मुकाबलों में 29.57 की औसत के साथ 207 रन बनाए। इस दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ 44 रन की नाबाद पारी भी खेली।