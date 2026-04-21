Ayush Mhatre Injury: मुंबई से भिड़ंत से पहले चेन्नई को लगा बड़ा झटका, फॉर्म में चल रहा बल्लेबाज़ हुआ बाहर!

CSK के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आयुष से पहले तेज गेंदबाज खलील अहमद भी बाहर हो चुके हैं। नाथन एलिस पहले से ही चोटिल हैं और डेवाल्ड ब्रेविस भी शुरुआत में अनफिट थे। सबसे बड़ी बात यह कि महेंद्र सिंह धोनी स्क्वाड के साथ तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेला है। ऐसे में जब टीम की बल्लेबाजी पहले से ही कमजोर दिख रही थी, आयुष म्हात्रे का बाहर होना कप्तान और मैनेजमेंट के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है।