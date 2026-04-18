प्री-मानसून लेगा करवट: 19, 20 और 21 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) के सीज़न ने जब से देश में दस्तक दी है, मौसम का अंदाज़ ही बदल गया है। मौसम के बदलने से कई राज्यों में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। बारिश की वजह से लोगों को तपती गर्मी से आराम मिल रहा है। बारिश के लिए 2025 अच्छा साल रहा था और 2026 शुरू होने पर एक्सपर्ट्स ने पूर्वानुमान लगाया था कि इस साल भी अच्छी बारिश होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि इस साल मानसून (Monsoon) पर अल-नीनो का प्रभाव पड़ेगा। इसी बीच अब देश में प्री-मानसून करवट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 19, 20 और 21 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।