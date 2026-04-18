SDM car accident: सडक़ हादसे में एसडीएम, 2 आरक्षक समेत 4 घायल, घर में घुसकर पलट गई तेज रफ्तार कार

सूरजपुर/रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर एसडीएम का सरकारी वाहन शनिवार की दोपहर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। घर में घुसते ही कार पलट गई। हादसे (SDM car accident) में कार में सवार एसडीएम, 2 आरक्षक व ड्राइवर घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा उन्हें कार से बाहर निकालकर सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां चारों की का इलाज जारी है। उन्हें मामूली चोटें आने की बात कही जा रही है। हादसा एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ।