हिरण का शिकार कर दावत उड़ा रहे थे ग्रामीण, पकाया मांस बरामद, वन विभाग ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

गुरूवार को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद वन विभाग अधिकारी सजग हुए। एसडीओ ने संदिग्धों के घर में तलाशी के लिए वारंट जारी किया जिसके बाद रायगढ़ रेंजर संजय लकड़ा अपनी टीम के साथ संदिग्धों के घरों में दबिश देना शुरू किया।गुरूवार देर शाम रेड की कार्रवाई के दौरान देलारी निवासी 4 ग्रामीणों के यहां पका हुआ मांस मिला तो वहीं एक ग्रामीण हिरण के मांस को पका हुआ मांस खा चुका था।