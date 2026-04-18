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रायगढ़

हिरण का शिकार कर दावत उड़ा रहे थे ग्रामीण, पकाया मांस बरामद, वन विभाग ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Crime News: रायगढ़ जिले के देलारी गांव में वन्यजीव शिकार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कुछ ग्रामीण हिरण का शिकार कर उसका मांस पका रहे थे।

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रायगढ़

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Khyati Parihar

Apr 18, 2026

हिरण का शिकार कर मांस पकाते 5 गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हिरण का शिकार कर मांस पकाते 5 गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Crime News: रायगढ़ के जिला मुख्यालय से लगे ग्राम देलारी में कुछ लोगों ने वन्यप्राणी हिरण का शिकार कर उसका मांस पका रहे थे तभी वन विभाग ने दबिश दी। पके हुए मांस के साथ 5 लोगों के खिलाफ पीओआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया है।

गुरूवार को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद वन विभाग अधिकारी सजग हुए। एसडीओ ने संदिग्धों के घर में तलाशी के लिए वारंट जारी किया जिसके बाद रायगढ़ रेंजर संजय लकड़ा अपनी टीम के साथ संदिग्धों के घरों में दबिश देना शुरू किया।गुरूवार देर शाम रेड की कार्रवाई के दौरान देलारी निवासी 4 ग्रामीणों के यहां पका हुआ मांस मिला तो वहीं एक ग्रामीण हिरण के मांस को पका हुआ मांस खा चुका था।

वन विभाग की टीम ने देलारी निवासी आत्माराम पिता धनीराम के यहां सबसे पहले दबिश दी जिसके यहां से हिरण का 0.400 ग्राम मांस मिला, इसके बाद मायाराम पिता धनीराम के यहां दबिश दिए जहां 2.5 किलोग्राम मांस मिला। हरिश्चंद्र पिता लक्ष्मीनारायण के यहां जांच में 1.4 किलोग्राम, तरूण पिता त्रिनाथों के यहां 0.500 किलो ग्राम (CG Crime News) हिरण का मांस पका हुआ मिला।

वहीं बयान में यह बात सामने आई कि मोतीराम पिता बुधुराम राठिया के यहां 1 किलोग्राम मांस था जिसे पकाकर खा चुके थे। मोतीराम ने वन विभाग की टीम द्वारा पूछताछ में उक्त बात को स्वीकार भी किया। सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 39,50,51 के तहत पीओआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया गया है।

CG Crime News: एक अस्पताल में भर्ती

गुरूवार को सभी आरोपियों की गिरफ्तार के बाद मायाराम पिता धनीराम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभाग के अधिकारी संबंधित का बीपी बढ़ने के कारण अस्पताल मे भर्ती कराना बता रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को बीपी सामान्य होने के बाद भी उसे अस्पताल में ही रखा गया था।

खड़ी रही पड़ोसी जिले के नेता की गाड़ी

बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में हरिश्चंद्र पूर्व सरपंच है। गुरूवार को देर शाम हुई कार्रवाई के बाद शुक्रवार को दिन भर डिवीजन में पड़ोसी जिले के किसी नेता की गाड़ी खड़ी रही। डिवीजन में दिन भर कश्मकश चलता रहा।

संजय लकड़ा, रेंजर, रायगढ़ के मुताबिक, हिरण का शिकार कर मांस पकाने की सूचना पर रेड की कार्रवाई की गई। 5 लोगों के खिलाफ पीओआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया गया है। एक का बीपी बढऩे के कारण उसे अस्पताल में रखा गया है।

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Published on:

18 Apr 2026 04:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / हिरण का शिकार कर दावत उड़ा रहे थे ग्रामीण, पकाया मांस बरामद, वन विभाग ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

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