9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

IB, किंगफिशर सहित कई नामी ब्रांड के नाम पर बेची जा रही थी नकली शराब, रायगढ़ में बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़

Raigarh News: आईबी, किंगफिशर सहित कई नामी ब्रांड के नाम की पैकेजिंग कर अवैध धंधा और नकली शराब बेचने के बड़े नेटवर्क का रायगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। मामले 1 आरोपी को पुलिस ने दबोचा है…

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Chandu Nirmalkar

Jun 09, 2026

raigarh crime news today

रायगढ़ में नकली शराब के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ ( Photo - Patrika )

Raigarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नकली शराब के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 869 नग नकली शराब, 240 लीटर अवैध मदिरा जब्ज किया है। जब्त शराब की कीमत लगभग 2 लाख 16 हजार रुपए है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

कई नामी ब्रांड की पैकेजिंग का दुरुपयोग

पुलिस कार्रवाई के बाद रायगढ़ पुलिस ने मीडिया को इसकी जानकारी दी बताया कि आरोपी रॉयल स्टेज, आईबी, ब्लैक डॉग, गोवा, रिजर्व क्वार्टर, किंगफिशर सहित कई नामी ब्रांड की पैकेजिंग का दुरुपयोग कर रहा था। वहीं ब्रांडेड शराब के नाम पर नकली शराब बनाने और खपाने का यह पूरा अवैध कारोबार चल रहा था। मुखबीर से सूचना मिलने के बाद आज पुलिस ने कार्रवाई की।

आरोपी ने किया खुलासा

पुलिस ने बताया कि ग्राम धनागर निवासी दुष्यंत पटेल उर्फ पप्पू द्वारा बड़े पैमाने पर नकली एवं मिलावटी शराब तैयार कर बाजार में खपाई जा रही है। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने आज कार्रवाई की। इस दौरान एक आरोपी को दबोचा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के घर परिसर स्थित गाय रखने वाले कोठे से शराब का ऐसा जखीरा मिला, जिसने जांच टीम को भी चौंका दिया। मौके से रॉयल स्टेज, आईबी, रिजर्व क्वार्टर, गोवा, ब्लैक डॉग, गोल्डन गोवा और किंगफिशर बियर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों की पैकेजिंग में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि यह पूरी शराब नकली और मिलावटी है, जिसे अवैध रूप से तैयार कर बाजार में बेचा जा रहा था।

कोरोना काल से संचालित हो रहा था अवैध कारोबार

आरोपी दुष्यंत पटेल ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि कोरोना काल से वह चोरी-छिपे इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा था। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने फरार आरोपियों सुभाष पटेल और विनय सिंह की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Jun 2026 05:48 pm

Published on:

09 Jun 2026 05:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / IB, किंगफिशर सहित कई नामी ब्रांड के नाम पर बेची जा रही थी नकली शराब, रायगढ़ में बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Job Placement: रायगढ़ में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 556 पदों पर निकली भर्ती, 15 से 40 हजार तक मिलेगी सैलरी  

Job Placement
रायगढ़

छत्तीसगढ़ में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 746 हुई, नाबालिग भी मिले, स्वास्थ्य विभाग हैरान

Chhattisgarh HIV Cases
रायगढ़

Fraud Case: शादी के बाद पति से 22.63 लाख की धोखाधड़ी, रायगढ़ में पत्नी समेत ससुराल पक्ष पर FIR

Fraud Case
रायगढ़

Raigarh Trainee SI: रायगढ़ को मिले 18 नए सब इंस्पेक्टर , SSP ने बताया पुलिसिंग का असली मतलब

Raigarh Trainee SI
रायगढ़

बैंक बना आग का गोला! मिनटों में कंप्यूटर और अहम दस्तावेज जल कर खाक, अब तिजोरी पर टिकी सबकी नजर

Raigarh Bank Fire Incident
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.