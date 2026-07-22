VIDEO: जान जोखिम में डालकर रेत चोरी! रायगढ़ में बीच धारा में फंसी ट्रैक्टर-ट्रॉली

Illegal Sand Mining: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। बरसात और मांड नदी के बढ़ते जलस्तर के बावजूद रेत माफिया बेखौफ होकर नदी में ट्रैक्टर-ट्रॉली उतार रहे हैं। कूड़ेकेला-बंगरसूता पुल के पास अवैध खनन के दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक जलस्तर बढ़ने से बीच धारा में फंस गई। स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला, लेकिन ट्रॉली नदी में ही फंसी रही। घटना ने प्रशासन की निगरानी और अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।