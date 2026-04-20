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रामनगर-उधमपुर हाईवे पर भीषण बस हादसा, 15 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

Udhampur Bus Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में यात्री बस हादसे का शिकार हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और राहत कार्य जारी है।

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जम्मू

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Devika Chatraj

Apr 20, 2026

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुआ बस हादसा (Photo-IANS)

Jammu Kashmir Accident: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आज (सोमवार) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। रामनगर से उधमपुर जा रही एक यात्री बस कानोटे (Kanote) गांव के पास गहरी खाई में गिर गई, जिससे 15 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है।

हादसा कैसे हुआ?

जानकारी के अनुसार, यह हादसा रामनगर–उधमपुर हाईवे पर स्थित कानोटे गांव के पास हुआ। यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी पहाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार का माहौल बन गया। स्थानीय लोग और प्रशासन तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए।

राहत और बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थिति को देखते हुए गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने उधमपुर के जिला कलेक्टर मिंगा शेरपा से बात की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें बस हादसे की जानकारी मिली है। मौके पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी है।

प्रशासन अलर्ट पर

प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राहत टीमों के साथ स्थानीय कार्यकर्ता भी बचाव अभियान में सहयोग कर रहे हैं। घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के प्रयास तेजी से जारी हैं।

सड़क सुरक्षा बन रही बड़ी चुनौती

जम्मू-कश्मीर बस हादसा एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है।

PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में हुई बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में हुई जानमाल की हानि बेहद दुखद है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उनकी हार्दिक संवेदनाएं हैं। साथ ही, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

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Updated on:

20 Apr 2026 01:34 pm

Published on:

20 Apr 2026 10:40 am

Hindi News / National News / रामनगर-उधमपुर हाईवे पर भीषण बस हादसा, 15 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

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