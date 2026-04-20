रामनगर-उधमपुर हाईवे पर भीषण बस हादसा, 15 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में हुई बस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में हुई जानमाल की हानि बेहद दुखद है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उनकी हार्दिक संवेदनाएं हैं। साथ ही, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।