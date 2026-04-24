गर्मी का कहर, भारत में फसलों पर लू के खतरे पर यूएन ने चेताया

इस रिपोर्ट में भारत के चावल और अन्य कृषि उत्पादों/फसलों के उत्पादन पर ज़्यादा गर्मी के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। 2022 में गर्मी और तापमान में असामान्य परिवर्तन के कारण फसलों, पशुधन और मुर्गी पालन को हुए नुकसान का भी इसमें ज़िक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 वर्षों में दुनियाभर में बहुत ज़्यादा गर्मी पडऩे की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में भविष्य में खेती पर आधारित खाद्य प्रणालियों व पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बढ़ गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन हीटवेव को असामान्य रूप से गर्म मौसम की लंबी अवधि के तौर पर परिभाषित करता है, जो कई दिनों से लेकर महीनों तक चल सकती है।