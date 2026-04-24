24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गर्मी का कहर, भारत में फसलों पर लू के खतरे पर यूएन ने चेताया

Heatwave In India: भारत में इस समय गर्मी कहर ढा रही है। ऐसे में यूएन ने फसलों पर लू के खतरे के बारे में चेताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 24, 2026

Heatwave affecting crops in India

Heatwave affecting crops in India

यूएन के संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में लू के खतरे के प्रति चेताया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कृषि क्षेत्र और चावल उत्पादन को इससे बड़ा झटका लग सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा गंगा और सिंधु नदी घाटी के कृषि क्षेत्रों पर होने का अनुमान है। इसके कारण उत्पादन में 40%तक की कमी आने की आशंका जताई जा रही है।

फसलों पर ज़्यादा गर्मी के प्रभाव का विश्लेषण

इस रिपोर्ट में भारत के चावल और अन्य कृषि उत्पादों/फसलों के उत्पादन पर ज़्यादा गर्मी के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। 2022 में गर्मी और तापमान में असामान्य परिवर्तन के कारण फसलों, पशुधन और मुर्गी पालन को हुए नुकसान का भी इसमें ज़िक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 वर्षों में दुनियाभर में बहुत ज़्यादा गर्मी पडऩे की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में भविष्य में खेती पर आधारित खाद्य प्रणालियों व पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बढ़ गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन हीटवेव को असामान्य रूप से गर्म मौसम की लंबी अवधि के तौर पर परिभाषित करता है, जो कई दिनों से लेकर महीनों तक चल सकती है।

पशु और मछली पालन पर भी पड़ेगा असर

रिपोर्ट के अनुसार हीटवेव और लू के फसलों पर नुकसान के साथ ही पशुपालन और मछलीपालन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होने पर गाय, भैंस, बकरी, सुअर और मुर्गियों में हीट स्ट्रेस शुरू हो जाता है। इससे दूध उत्पादन घटता है। पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। पोल्ट्री सेक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिससे काफी नुकसान होने की आशंका है।

ये भी पढ़ें

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड: आरबीआई ने 5 बैंकों से पीड़ित को 1.31 करोड़ का मुआवजा दिलाया
राष्ट्रीय
RBI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

heat wave

Updated on:

24 Apr 2026 07:46 am

Published on:

24 Apr 2026 07:45 am

Hindi News / National News / गर्मी का कहर, भारत में फसलों पर लू के खतरे पर यूएन ने चेताया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश पर रोक नहीं – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

Supreme Court
राष्ट्रीय

बंगाल और तमिलनाडु में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, वोटिंग में 2% की भारी बढ़त

Women Voter Turnout
राष्ट्रीय

ट्रंप के बिगड़े बोल पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, अमेरिकी दूतावास ने दी सफाई, विवाद पर जारी किया स्पष्टीकरण

Donald Trump Controversial Remark on India
विदेश

‘धरती पर नरक’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे ने फिर से पीएम मोदी को घेरा

Mallikarjun Kharge Again Targets PM Modi
राष्ट्रीय

Middle-East Tensions: भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की, भारतीयों को ईरान यात्रा नहीं करने की सलाह

india-iran
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.