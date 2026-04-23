बंगाल और तमिलनाडु में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, वोटिंग में 2% की भारी बढ़त

चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए। उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें EVM बैलेट पेपर पर लगाई गईं, मतदाता सूचना पर्ची को आसानी से पढ़ने लायक बनाया गया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई ताकि प्रतीक्षा समय कम हो। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, स्वयंसेवक और विशेष वाहन उपलब्ध कराए गए। कुल 1,19,440 मतदान केंद्रों पर लगभग 6 लाख मतदान कर्मी तैनात थे। सभी केंद्रों पर 100% लाइव वेबकास्टिंग की गई।