23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल और तमिलनाडु में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, वोटिंग में 2% की भारी बढ़त

Silent Voters Impact on Elections: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान ने एक नया इतिहास रच दिया है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दोनों राज्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं अधिक रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Apr 23, 2026

Women Voter Turnout

Women Voter Turnout

Women Voter Turnout 2026: विधानसभा चुनावों के पहले चरण में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाताओं ने इतिहास रच दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक के सबसे उच्च मतदान प्रतिशत दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में मतदान प्रतिशत 91.78% पहुंच गया, जबकि तमिलनाडु में 84.69% मतदान हुआ। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि दोनों राज्यों में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ते हुए लगभग 2 प्रतिशत अधिक मतदान किया।

महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा

चुनाव आयोग की प्रेस नोट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 92.69% रहा, जबकि पुरुषों का 90.92%। तमिलनाडु में महिलाओं ने 85.76% मतदान किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 83.57% रहा। तीसरे लिंग के मतदाताओं में तमिलनाडु में 60.49% और पश्चिम बंगाल में 56.79% भागीदारी दर्ज की गई।

पहले चरण में 152 सीटों पर हुआ मतदान

पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कुल 9.33 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से भारी संख्या ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग ने इस उच्च मतदान को मतदाता जागरूकता अभियान, नई तकनीकी पहलों और मतदाता-अनुकूल सुविधाओं का नतीजा बताया।

महिला मतदाताओं की ऐतिहासिक भूमिका

महिलाओं की भागीदारी ने इस चुनाव को खास बना दिया। दोनों राज्यों में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह महिलाओं के बढ़ते राजनीतिक जागरूकता और स्थानीय मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास पर उनके सक्रिय रुझान को दर्शाता है।

चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए। उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें EVM बैलेट पेपर पर लगाई गईं, मतदाता सूचना पर्ची को आसानी से पढ़ने लायक बनाया गया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई ताकि प्रतीक्षा समय कम हो। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, स्वयंसेवक और विशेष वाहन उपलब्ध कराए गए। कुल 1,19,440 मतदान केंद्रों पर लगभग 6 लाख मतदान कर्मी तैनात थे। सभी केंद्रों पर 100% लाइव वेबकास्टिंग की गई।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

उच्च मतदान को लेकर राजनीतिक दलों में तीखी बहस छिड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे परिवर्तन का तूफान बताया और कहा कि महिलाओं व युवाओं ने TMC के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए विश्वास जताया कि मतगणना के बाद कमल खिलेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने TMC पर सिंडिकेट राज और भाईपो टैक्स का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर 'TMC के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब गया' लिखा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि पहले चरण में ही पार्टी 100 सीटें पार कर लेगी। TMC की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथे कार्यकाल के लिए प्रयासरत हैं, जबकि भाजपा 77 सीटों से आगे बढ़ने की कोशिश में है।

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मतदान को तमिलनाडु की रक्षा का प्रतीक बताया। टीवीके प्रमुख विजय ने बस सेवाओं की कमी का मुद्दा उठाया।

मतदान के दौरान कुछ जगहों पर तनाव देखा गया। मुर्शिदाबाद के नौदा क्षेत्र में crude bomb से जुड़ी घटना के बाद झड़प हुई। आसनसोल में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। मालदा में EVM खराबी की शिकायत आई। हालांकि, चुनाव आयोग ने कुल मिलाकर मतदान को शांतिपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल की शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 4 मई को होगी।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान को बड़ा झटका! भारतीय आसमान में पाक विमानों की ‘नो एंट्री’, इमरान-शहबाज की बढ़ी टेंशन
राष्ट्रीय
India Pakistan Airspace Ban

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Apr 2026 10:56 pm

Hindi News / National News / बंगाल और तमिलनाडु में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, वोटिंग में 2% की भारी बढ़त

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ट्रंप के बिगड़े बोल पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, अमेरिकी दूतावास ने दी सफाई, विवाद पर जारी किया स्पष्टीकरण

Donald Trump Controversial Remark on India
विदेश

‘धरती पर नरक’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे ने फिर से पीएम मोदी को घेरा

Mallikarjun Kharge Again Targets PM Modi
राष्ट्रीय

Middle-East Tensions: भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की, भारतीयों को ईरान यात्रा नहीं करने की सलाह

india-iran
राष्ट्रीय

अंधेरा छंटेगा, कमल खिलेगा: पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने शेयर किया खास वीडियो

amit-shah
राष्ट्रीय

मोदी को झालमुड़ी बेचने वाला SPG कमांडो नहीं- वायरल फोटो पर आई सरकार की सफाई

PM Modi Jhalmuri Seller Fact Check
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.