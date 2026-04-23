‘धरती पर नरक’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खड़गे ने फिर से पीएम मोदी को घेरा

Congress President Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से पर तीखा हमला बोला। वजह बनी एक विवादित वीडियो, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया था। इस वीडियो में भारत और चीन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लेकर देश की राजनीति गर्म हो गई है। उसमें भारत को धरती पर नरक कहकर संबोधित किया गया था। जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। इसी के बाद खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी खुलकर जताई। उनका कहना था कि जब भारत जैसे बड़े देश का अपमान किया जा रहा है, तब प्रधानमंत्री की चुप्पी समझ से बाहर है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भारत सरकार इस मुद्दे को अमेरिका के सामने मजबूती से क्यों नहीं उठा रही।