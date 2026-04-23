बंगाल में टूटे वोटिंग के रिकॉर्ड, 90% से ज्यादा हुई वोटिंग, तमिलनाडु में 84 प्रतिशत से ज्यादा मतदान



वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी तस्वीर थोड़ी अलग रही। यहां 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ और करीब 1478 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई। लेकिन इस दौरान कई जगहों से तनाव और झड़प की खबरें भी सामने आईं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और एक स्थानीय नेता के बीच टकराव हुआ। सिलीगुड़ी में भी राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच विवाद की खबरें आईं। कुमारगंज इलाके से बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंटों को बूथ से बाहर कर दिया गया और उनके साथ मारपीट भी हुई। हालांकि प्रशासन की ओर से हालात संभालने की कोशिश की गई और कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। पहले चरण में बंगाल में 91.40 प्रतिशत मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई।