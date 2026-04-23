23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में टूटे वोटिंग के रिकॉर्ड, 90% से ज्यादा हुई वोटिंग, तमिलनाडु में 84 प्रतिशत से ज्यादा मतदान

पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक करीब 90 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। तमिलनाडु में तकरीबन 82 प्रतिशत मतदान हुए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 23, 2026

election 2026

Election 2026

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन काफी अहम रहा। दोनों राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सबकी नजरें नतीजों पर टिक गई हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखने लगी थी। खास बात ये रही कि महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कई जगहों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं।

तमिलनाडु में इतने प्रतिशत वोटिंग


तमिलनाडु की बात करें तो यहां सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग कराई गई। सुबह सात बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया शाम तक काफी शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही। कहीं से किसी बड़ी गड़बड़ी की खबर नहीं आई। बड़े नेता हों या फिल्मी हस्तियां, सभी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। माहौल काफी व्यवस्थित और नियंत्रित नजर आया। चुनाव खत्म होने के बाद तमिलनाडु में कुल 84.35 प्रतिशत वोटिंग हुई।

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग


वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी तस्वीर थोड़ी अलग रही। यहां 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ और करीब 1478 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई। लेकिन इस दौरान कई जगहों से तनाव और झड़प की खबरें भी सामने आईं। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं और एक स्थानीय नेता के बीच टकराव हुआ। सिलीगुड़ी में भी राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच विवाद की खबरें आईं। कुमारगंज इलाके से बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंटों को बूथ से बाहर कर दिया गया और उनके साथ मारपीट भी हुई। हालांकि प्रशासन की ओर से हालात संभालने की कोशिश की गई और कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। पहले चरण में बंगाल में 91.40 प्रतिशत मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई।

अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें, तो बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन और एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन आमने-सामने हैं। दोनों ही राज्यों में चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Updated on:

23 Apr 2026 07:45 pm

Published on:

23 Apr 2026 06:29 pm

Hindi News / National News / बंगाल में टूटे वोटिंग के रिकॉर्ड, 90% से ज्यादा हुई वोटिंग, तमिलनाडु में 84 प्रतिशत से ज्यादा मतदान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी को झालमुड़ी बेचने वाला निकला SPG कमांडो? जानें सोशल मीडिया पर वायरल फोटो का असली सच

PM Modi Jhalmuri Seller Fact Check
राष्ट्रीय

‘धरती पर नरक’: भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया; कहा-मोदी को क्यों लगता है इतना डर

Rahul Gandhi and Donald trump
राष्ट्रीय

क्या आप मालदीव जा रहे हैं, ऐसी गलती हरगिज न करें, वरना हो सकती है मौत की सजा

New Rules for Visiting Maldives
राष्ट्रीय

पाकिस्तान को बड़ा झटका! भारतीय आसमान में पाक विमानों की ‘नो एंट्री’, इमरान-शहबाज की बढ़ी टेंशन

India Pakistan Airspace Ban
राष्ट्रीय

Nepal Custom Duty Rule: नेपाल के ‘100 रुपए वाले नियम’ पर बवाल, अब इस पर भारत का आया बड़ा बयान

Randhir Jaiswal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.