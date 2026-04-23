23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ईरान -इजरायल के युद्ध के बीच पश्चिम एशिया से 12 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौटे, MEA ने दिया अपडेट

पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में सुरक्षा संकट के बीच 12 लाख से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Apr 23, 2026

MEA ने दिया अपडेट (ANI)

पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बावजूद भारत सरकार ने राहत भरा आंकड़ा शेयर किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, इस क्षेत्र से अब तक 12 लाख से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव असीम आर. महाजन ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 12,12,000 यात्रियों की भारत वापसी हो चुकी है, जबकि इस दौरान उड़ान सेवाएं लगातार सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं।

कई देशों से भारत के लिए उड़ानें जारी

महाजन ने बताया कि हालात चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद हवाई संपर्क पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कई देशों से भारत के लिए नियमित और सीमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं।

  • संयुक्त अरब अमीरात से रोजाना लगभग 110 उड़ानें भारत के लिए संचालित होने की संभावना है।
  • सऊदी अरब और ओमान से भारत के विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें जारी हैं।
  • कतर का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है, और कतर एयरवेज सेवाएं दे रही है।
  • बहरीन से गल्फ एयर की उड़ानें भारत के लिए सक्रिय हैं।
  • इराक से सीमित उड़ानें जारी हैं, जिनका उपयोग आगे भारत यात्रा के लिए किया जा रहा है।

कुवैत के हवाई क्षेत्र के बंद होने के बावजूद जज़ीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज दम्माम (सऊदी अरब) से भारत के लिए गैर-निर्धारित उड़ानें चला रही हैं।

ईरान और अन्य देशों से भारतीयों की सुरक्षित वापसी

महाजन ने बताया कि ईरान का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है और चार्टर्ड व कार्गो उड़ानों की अनुमति है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक 2,428 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकालने में मदद की है, जिनमें शामिल हैं:

  • 1,096 भारतीय छात्र
  • 657 भारतीय मछुआरे

इन लोगों को आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते भारत लाया गया।

सरकार का दावा

  • विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
  • विदेश मंत्रालय का विशेष नियंत्रण कक्ष 24×7 सक्रिय है।
  • खाड़ी देशों में भारतीय दूतावास लगातार हेल्पलाइन चला रहे हैं।
  • राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।
  • स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर फंसे नागरिकों की मदद की जा रही है।

इसके अलावा, भारतीय मिशन स्थानीय समुदाय संगठनों, कंपनियों और पेशेवर समूहों से भी लगातार संपर्क में हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव

इस बीच पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव भी जारी है। अमेरिकी प्रशासन और ईरान के बीच बातचीत और युद्धविराम को लेकर स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थायी समझौते के लिए ईरान को अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार पर ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं, अमेरिका ने यह भी कहा है कि मौजूदा युद्धविराम को बढ़ाने की कोई तय समयसीमा नहीं है और स्थिति पूरी तरह कूटनीतिक बातचीत पर निर्भर है। दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव को युद्ध की कार्रवाई बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Apr 2026 05:57 pm

Hindi News / National News / ईरान -इजरायल के युद्ध के बीच पश्चिम एशिया से 12 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौटे, MEA ने दिया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM मोदी को झालमुड़ी बेचने वाला निकला SPG कमांडो? जानें सोशल मीडिया पर वायरल फोटो का असली सच

PM Modi Jhalmuri Seller Fact Check
राष्ट्रीय

‘धरती पर नरक’: भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया; कहा-मोदी को क्यों लगता है इतना डर

Rahul Gandhi and Donald trump
राष्ट्रीय

क्या आप मालदीव जा रहे हैं, ऐसी गलती हरगिज न करें, वरना हो सकती है मौत की सजा

New Rules for Visiting Maldives
राष्ट्रीय

पाकिस्तान को बड़ा झटका! भारतीय आसमान में पाक विमानों की ‘नो एंट्री’, इमरान-शहबाज की बढ़ी टेंशन

India Pakistan Airspace Ban
राष्ट्रीय

Nepal Custom Duty Rule: नेपाल के ‘100 रुपए वाले नियम’ पर बवाल, अब इस पर भारत का आया बड़ा बयान

Randhir Jaiswal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.