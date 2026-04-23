ईरान -इजरायल के युद्ध के बीच पश्चिम एशिया से 12 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौटे, MEA ने दिया अपडेट

MEA ने दिया अपडेट (ANI)
पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बावजूद भारत सरकार ने राहत भरा आंकड़ा शेयर किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, इस क्षेत्र से अब तक 12 लाख से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव असीम आर. महाजन ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 12,12,000 यात्रियों की भारत वापसी हो चुकी है, जबकि इस दौरान उड़ान सेवाएं लगातार सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं।
महाजन ने बताया कि हालात चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद हवाई संपर्क पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कई देशों से भारत के लिए नियमित और सीमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं।
कुवैत के हवाई क्षेत्र के बंद होने के बावजूद जज़ीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज दम्माम (सऊदी अरब) से भारत के लिए गैर-निर्धारित उड़ानें चला रही हैं।
महाजन ने बताया कि ईरान का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला है और चार्टर्ड व कार्गो उड़ानों की अनुमति है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक 2,428 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकालने में मदद की है, जिनमें शामिल हैं:
इन लोगों को आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते भारत लाया गया।
इसके अलावा, भारतीय मिशन स्थानीय समुदाय संगठनों, कंपनियों और पेशेवर समूहों से भी लगातार संपर्क में हैं।
इस बीच पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव भी जारी है। अमेरिकी प्रशासन और ईरान के बीच बातचीत और युद्धविराम को लेकर स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थायी समझौते के लिए ईरान को अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार पर ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं, अमेरिका ने यह भी कहा है कि मौजूदा युद्धविराम को बढ़ाने की कोई तय समयसीमा नहीं है और स्थिति पूरी तरह कूटनीतिक बातचीत पर निर्भर है। दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव को युद्ध की कार्रवाई बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
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