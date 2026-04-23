ईरान -इजरायल के युद्ध के बीच पश्चिम एशिया से 12 लाख से ज्यादा यात्री भारत लौटे, MEA ने दिया अपडेट

इस बीच पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव भी जारी है। अमेरिकी प्रशासन और ईरान के बीच बातचीत और युद्धविराम को लेकर स्थिति अभी अनिश्चित बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थायी समझौते के लिए ईरान को अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार पर ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं, अमेरिका ने यह भी कहा है कि मौजूदा युद्धविराम को बढ़ाने की कोई तय समयसीमा नहीं है और स्थिति पूरी तरह कूटनीतिक बातचीत पर निर्भर है। दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव को युद्ध की कार्रवाई बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है।