29 मार्च से बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ बारिश का ‘अलर्ट’, जानें अप्रैल के पहले हफ्ते का हाल

प्रमुख शहरों के संभावित मौसम और एयर क्वालिटी की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम 15°C रहने के साथ AQI लगभग 180 (मॉडरेट) रहने का अनुमान है। नोएडा में तापमान 30°C/16°C के आसपास रहेगा और AQI करीब 195 (मॉडरेट) हो सकता है। गाजियाबाद में 29°C अधिकतम और 16°C न्यूनतम तापमान के साथ AQI 210 (पुअर) रहने की संभावना है, जबकि गुरुग्राम में तापमान 30°C/15°C के आसपास और AQI करीब 170 (मॉडरेट) रहने का अनुमान है।