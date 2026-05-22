मंत्रियों को मोदी मंत्र : मंत्रियों को विवादों से दूर रहने की नसीहत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को साफ कहा है कि वह अनावश्यक विवादों से दूर रहें, फाइलें प्रक्रियाओं में उलझाने के बजाय तेजी से काम कर परिणाम लाएं और लोगों से जुड़े (जन केंद्रित) सुधारों पर ध्यान दें। जानकार सूत्रों के अनुसार पांच देशों से लौटकर माेदी ने गुरुवार शाम बुलाई गई मंत्री परिषद की बैठक में सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि 2047 का विकसित भारत का संकल्प राष्ट्रीय संकल्प है। इसे साकार करने के लिए काम करना है। सेवातीर्थ (प्रधानमंत्री कार्यालय) में रात 10 बजे तक साढ़े चार घंटे चली मैराथन बैठक में उन्होंने सभी मंत्रियों से बकाया काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कहा।