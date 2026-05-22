DU के महिला हॉस्टल में आधी रात को हंगामा, सड़कों पर उतरीं छात्राएं, प्रोवोस्ट के इस्तीफे की मांग

छात्राओं ने UHW प्रोवोस्ट के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। संगठन का कहना है कि छात्राओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया और उनकी परेशानियों को नजरअंदाज किया गया। AISA ने मांग की है कि छात्राओं को बिना किसी अतिरिक्त पैसे या जुर्माने के हॉस्टल में रहने दिया जाए और सभी जरूरी सुविधाएं फिर से ठीक तरीके से शुरू की जाएं। वहीं दूसरी तरफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस वजह से छात्राओं का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।