22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

DU के महिला हॉस्टल में आधी रात को हंगामा, सड़कों पर उतरीं छात्राएं, प्रोवोस्ट के इस्तीफे की मांग

DU Hostel Viral News: दिल्ली यूनिवर्सिटी के महिला हॉस्टल में देर रात छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला। छात्राएं कैंपस की सड़कों पर बैठकर विरोध करती रहीं। मामला बढ़ने के बाद छात्र संगठन AISA भी उनके समर्थन में उतर आया।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

May 22, 2026

DU Women Hostel Protest

दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली छात्राों ने किया प्रदर्शन (Photo-ANI)

DU Women Hostel Protest: दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन (UHW) में गुरुवार रात छात्राओं और प्रशासन के बीच मामला काफी गरमा गया। बड़ी संख्या में छात्राएं हॉस्टल के बाहर और कैंपस की सड़कों पर धरने पर बैठ गईं और यह प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने भी छात्राओं का समर्थन किया है। बता दें यह विरोध ऐसे समय में हुआ, जब कई छात्राएं सेमेस्टर एग्जाम और NEET जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं।

क्या था कारण?

छात्राओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल में माहौल लगातार खराब होता जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने प्रशासन पर जबरन हॉस्टल खाली कराने और अतिरिक्त पैसे वसूलने जैसे गंभीर आरोप लगाए। AISA के अनुसार कुछ ब्लॉकों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिससे रहने वाली छात्राओं को काफी दिक्कत हुई। वहीं पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले रीडिंग रूम से कुर्सियां हटाने का भी आरोप लगाया गया। छात्राओं का कहना है कि एग्जाम और NEET की तैयारी के बीच ऐसी चीजों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया है।

आश्वासन देकर पीछे हट गया प्रशासन

छात्र संगठन का आरोप है कि हॉस्टल प्रशासन छात्राओं पर हॉस्टल खाली करने का दबाव बना रहा है। संगठन के अनुसार कई छात्राओं ने जून और जुलाई तक की फीस पहले ही जमा कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। AISA ने यह भी कहा कि 16 मई को हुए पहले प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सुविधाएं ठीक करने और रहने की समय सीमा बढ़ाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गया। अब छात्राओं से रोजाना 450 रुपये अतिरिक्त मांगे जा रहे हैं।

प्रोवोस्ट के इस्तीफे की मांग

छात्राओं ने UHW प्रोवोस्ट के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। संगठन का कहना है कि छात्राओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया और उनकी परेशानियों को नजरअंदाज किया गया। AISA ने मांग की है कि छात्राओं को बिना किसी अतिरिक्त पैसे या जुर्माने के हॉस्टल में रहने दिया जाए और सभी जरूरी सुविधाएं फिर से ठीक तरीके से शुरू की जाएं। वहीं दूसरी तरफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस वजह से छात्राओं का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।

नोट- यह खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

22 May 2026 09:24 am

Published on:

22 May 2026 09:11 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / DU के महिला हॉस्टल में आधी रात को हंगामा, सड़कों पर उतरीं छात्राएं, प्रोवोस्ट के इस्तीफे की मांग

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 21 मिनट में! वाराणसी बुलेट ट्रेन नेटवर्क से भी जोड़ने की भी तैयारी

Delhi to Jewar Airport
नई दिल्ली

सुपर सिटी बनने की राह पर लखनऊ: NCR की तर्ज पर बिछेगा मेट्रो का जाल, 2047 तक ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

ucknow's 10 New Corridors
नई दिल्ली

flight ticket prices: फ्यूल रेट में कटौती के बाद क्या सस्ती होंगी दिल्ली-मुंबई फ्लाइट्स? यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत

Delhi Maharashtra ATF VAT Cut Air Ticket Prices
नई दिल्ली

‘खून से नहलाया, मांस फेंककर किया टॉर्चर’, दिल्ली में फर्जी हिंदू बन दलित युवती से गैंगरेप, लव जिहाद और दरिंदगी की हदें पार

Delhi Dalit girl was gang raped
नई दिल्ली

Delhi Traffic Alert: दिल्ली वाले ध्यान दें! कल सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे ये रास्ते, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले घर से जल्दी निकलें

Delhi Traffic Advisory May 22
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.