22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 21 मिनट में! वाराणसी बुलेट ट्रेन नेटवर्क से भी जोड़ने की भी तैयारी

Jewar Airport Connectivity: दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक सफर अब सिर्फ 21 मिनट में पूरा हो सकता है। यूपी सरकार ने नए RRTS कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जिसे भविष्य में बुलेट ट्रेन नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

May 22, 2026

Delhi to Jewar Airport

दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 21 मिनट में हो सकता है संभव (Photo-AI Generated)

Delhi to Jewar Airport: दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जाना आने वाले समय में अब बहुत आसान और सुपरफास्ट हो सकता है। यूपी सरकार ने दिल्ली और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले नए RRTS कॉरिडोर के प्लान को मंजूरी दे दी है और अब इसे आखिरी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। अगर केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल जाती है तो दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 21 मिनट में पहुंच सकेंगे। खास बात यह भी है कि आगे चलकर इस रूट को दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन से भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे सफर और भी आसान और हाईटेक हो जाएगा।

क्यों है यह प्रोजेक्ट खास?

इस नए आरआरटीएस कॉरिडोर को जेवर एयरपोर्ट के आसपास तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरी हिस्सा माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए एयरपोर्ट तक सीधी और तेज रेल कनेक्टिविटी तैयार होगी, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सकती है। माना जा रहा है कि कॉरिडोर शुरू होने के बाद एयरपोर्ट के आसपास नए कमर्शियल हब, होटल और बिजनेस सेंटर का विकास भी तेजी से होगा। अभी देश में दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर चल रहा है और माना जा रहा है कि उसी तरह की तकनीक और सिस्टम का इस्तेमाल जेवर वाले नए कॉरिडोर में भी किया जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट से सीधे बुलेट ट्रेन का कनेक्शन

जेवर एयरपोर्ट को आगे चलकर दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन से भी जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसके लिए एयरपोर्ट पर ही एक खास स्टेशन बनाया जाएगा, जहां से लोग सीधे हाईस्पीड ट्रेन पकड़ सकेंगे। मतलब आने वाले समय में फ्लाइट और बुलेट ट्रेन दोनों की सुविधा एक ही जगह मिल सकती है। इससे दिल्ली, नोएडा और पूर्वी भारत के कई शहरों के बीच सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि यङ प्रोजेक्ट देश में ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है और इससे बिजनेस और टूरिज्म दोनों को फायदा मिलेगा।

15 जून से शुरू हो सकती हैं फ्लाइट सेवाएं

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से फ्लाइट्स शुरू होने की उम्मीद है।

यह एयरपोर्ट दिल्ली-NCR का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसे बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे IGI एयरपोर्ट पर दबाव काफी कम होगा। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के लोगों को सफर में सीधा फायदा मिलेगा। आगे चलकर अगर यहां RRTS और बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, तो जेवर एयरपोर्ट देश के सबसे मॉडर्न और हाईटेक ट्रांसपोर्ट हब्स में शामिल हो सकता है।

ये भी पढ़ें

DND से सीधे चढ़ें और पहुंचें मायानगरी: नितिन गडकरी ने किया दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नए रूट का निरीक्षण, सफर होगा बेहद आसान
नई दिल्ली
Delhi Mumbai Expressway DND Entry

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

नोएडा प्राधिकरण

Published on:

22 May 2026 09:14 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 21 मिनट में! वाराणसी बुलेट ट्रेन नेटवर्क से भी जोड़ने की भी तैयारी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

DU के महिला हॉस्टल में आधी रात को हंगामा, सड़कों पर उतरीं छात्राएं, प्रोवोस्ट के इस्तीफे की मांग

DU Women Hostel Protest
नई दिल्ली

सुपर सिटी बनने की राह पर लखनऊ: NCR की तर्ज पर बिछेगा मेट्रो का जाल, 2047 तक ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

ucknow's 10 New Corridors
नई दिल्ली

flight ticket prices: फ्यूल रेट में कटौती के बाद क्या सस्ती होंगी दिल्ली-मुंबई फ्लाइट्स? यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत

Delhi Maharashtra ATF VAT Cut Air Ticket Prices
नई दिल्ली

‘खून से नहलाया, मांस फेंककर किया टॉर्चर’, दिल्ली में फर्जी हिंदू बन दलित युवती से गैंगरेप, लव जिहाद और दरिंदगी की हदें पार

Delhi Dalit girl was gang raped
नई दिल्ली

Delhi Traffic Alert: दिल्ली वाले ध्यान दें! कल सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे ये रास्ते, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले घर से जल्दी निकलें

Delhi Traffic Advisory May 22
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.