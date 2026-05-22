दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 21 मिनट में! वाराणसी बुलेट ट्रेन नेटवर्क से भी जोड़ने की भी तैयारी

Delhi to Jewar Airport: दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जाना आने वाले समय में अब बहुत आसान और सुपरफास्ट हो सकता है। यूपी सरकार ने दिल्ली और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले नए RRTS कॉरिडोर के प्लान को मंजूरी दे दी है और अब इसे आखिरी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। अगर केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल जाती है तो दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 21 मिनट में पहुंच सकेंगे। खास बात यह भी है कि आगे चलकर इस रूट को दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन से भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिससे सफर और भी आसान और हाईटेक हो जाएगा।