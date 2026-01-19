दिल्ली से बनारस जा रही वंदे भारत का यात्री ट्रेन के नीचे आते बचा, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, गेट हो गया बंद

Delhi-Varanasi Vande Bharat Express: Kanpur Central Railway Station पर दिल्ली से बनारस जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय हादसा हो गया। गनीमत रही कि यात्री ट्रेन के नीचे नहीं आया। मौके पर खड़े आरपीएफ के जवान ने तत्परता दिखाते हुए उसे खींच लिया। वरना बड़ी घटना हो जाती। घटना के समय यात्री प्लेटफार्म पर सामान लेने के लिए उतरा था। अचानक ट्रेन चल दी। जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ‌वंदे भारत ट्रेन की खासियत है कि ट्रेन चलने के समय उसके गेट बंद हो जाते हैं।