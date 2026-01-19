दिल्ली से बनारस जा रही वंदे भारत का यात्री ट्रेन के नीचे आते बचा, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, गेट हो गया बंद

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब जीआरपी
Delhi-Varanasi Vande Bharat Express: Kanpur Central Railway Station पर दिल्ली से बनारस जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय हादसा हो गया। गनीमत रही कि यात्री ट्रेन के नीचे नहीं आया। मौके पर खड़े आरपीएफ के जवान ने तत्परता दिखाते हुए उसे खींच लिया। वरना बड़ी घटना हो जाती। घटना के समय यात्री प्लेटफार्म पर सामान लेने के लिए उतरा था। अचानक ट्रेन चल दी। जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वंदे भारत ट्रेन की खासियत है कि ट्रेन चलने के समय उसके गेट बंद हो जाते हैं।
भारत उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली से बनारस की ओर जा रही थी। यह ट्रेन 10:08 पर कानपुर सेंट्रल पहुंचती है, लेकिन आज 10:27 पर पहुंची। दिल्ली से बनारस जा रहे नितिन चंदना वंदे भारत के सी-8 कोच में बैठे थे। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सामान लेने के लिए नितिन चंदना उतरे। जब तक वे वापस आते, ट्रेन चल दी।
नितिन ने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। मौके पर खड़े आरपीएफ जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने ट्रेन का हैंडल पकड़ लिया, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुका था। नितिन नीचे गिर पड़ा। इसके पहले कि वह प्लेटफार्म के नीचे आता, मौके पर खड़े आरपीएफ जवानों ने उसे खींच लिया। वंदे भारत ट्रेन की खासियत है कि चलती ट्रेन में गेट बंद हो जाता है।
आरपीएफ इंस्पेक्टर एसएन पाटीदार ने बताया कि प्लेटफार्म पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की। लेकिन नितिन नहीं माना। इस दौरान उसका पैर फिसल गया। आरपीएफ हेड कांस्टेबल रवि प्रताप और हेड कांस्टेबल वंदना राय ने दौड़कर यात्री को खींच लिया। प्राथमिक उपचार के लिए रेलवे अस्पताल ले जाया गया। यात्री पूरी तरह स्वस्थ है और उसे दूसरी ट्रेन से बनारस के लिए रवाना कर दिया गया।
Delhi-Varanasi Vande Bharat Express passenger's narrow escape
