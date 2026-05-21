सुपर सिटी बनने की राह पर लखनऊ: NCR की तर्ज पर बिछेगा मेट्रो का जाल, 2047 तक ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

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UP Metro New Routes: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब विकास की एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। आने वाले समय में लखनऊ की सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम और घंटों का सफर बीते दौर की बात हो जाएगी। राज्य सरकार लखनऊ को दिल्ली-NCR की तरह एक बेहद आधुनिक और ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए शहर के यातायात सिस्टम को पूरी तरह बदलने का एक मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को सफर में बड़ी राहत मिलेगी।
योगी सरकार ने लखनऊ में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत मेट्रो का दायरा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस महा-परियोजना के लिए सरकार की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और विश्लेषण रिपोर्ट बनाने के आदेश जारी हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक कदम के बाद लखनऊ और इसके आस-पास के इलाकों को जोड़ते हुए कुल 150 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिससे पूरे शहर की रफ्तार तेज हो जाएगी।
'विकसित भारत 2047 विजन' के तहत यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन को जल्द से जल्द नए रूट्स का खाका तैयार करने को कहा गया है। लखनऊ को आपस में जोड़ने वाले ये 10 रूट और उनकी अनुमानित लंबाई इस प्रकार है
कल्ली पश्चिम से आईआईएम: 45 किमी
सीजी सिटी से एयरपोर्ट: 19.8 किमी
राजाजीपुरम से आईआईएम: 18.42 किमी
अनोरा कला से बाराबंकी: 14 किमी
चारबाग से कल्ली पश्चिम: 13 किमी
सीसीएस एयरपोर्ट से बंथरा: 11 किमी
अनोरा कला से इंदिरा नगर: 9.27 किमी
इंदिरा नगर से सीजी सिटी: 7.7 किमी
मुंशीपुलिया से जानकीपुरम: 6.29 किमी
कीपैड पश्चिम से मोहनलालगंज: 06 किमी
यह विशाल प्रोजेक्ट साल 2047 तक अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। जैसे-जैसे बजट और निर्माण का काम आगे बढ़ेगा, लखनऊ के मुख्य रिहायशी, पढ़ाई और व्यापार वाले इलाके मेट्रो से जुड़ते जाएंगे। इस बड़े बदलाव से चारबाग और हजरतगंज जैसे बेहद भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इसके साथ ही बाराबंकी रोड, मोहनलालगंज और जानकीपुरम जैसे बाहरी इलाकों में रहने वाले लोग भी सीधे मुख्य शहर से आसानी से जुड़ सकेंगे।
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