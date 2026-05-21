सुपर सिटी बनने की राह पर लखनऊ: NCR की तर्ज पर बिछेगा मेट्रो का जाल, 2047 तक ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति

UP Metro New Routes: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब विकास की एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। आने वाले समय में लखनऊ की सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम और घंटों का सफर बीते दौर की बात हो जाएगी। राज्य सरकार लखनऊ को दिल्ली-NCR की तरह एक बेहद आधुनिक और ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है। इसके लिए शहर के यातायात सिस्टम को पूरी तरह बदलने का एक मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को सफर में बड़ी राहत मिलेगी।