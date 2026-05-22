बासी खाने पर टोका तो ढाबे वालों ने महिला कंडक्टर को पीटा, हाथ से बहते खून का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। वीडियो में घायल महिला परिचालक रीता काफी परेशान नजर आ रही हैं। वहीं आसपास मौजूद यात्रियों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, जो ढाबे पर दिए गए खाने की खराब क्वालिटी को लेकर बात कर रहे हैं। चालक और परिचालकों का कहना है कि वे पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि जब भी वे विरोध करते हैं तो ढाबे के कर्मचारी बदसलूकी करने लगते हैं और शिकायत करने पर कहते हैं कि जिसको शिकायत करनी है कर दो। इस घटना के बाद रोडवेज कर्मचारियों में काफी नाराजगी है।