पुणे के ‘बास्टियन एम्पायर’ पब में अश्लीलता का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर फूटा जनता का गुस्सा, कार्रवाई की मांग तेज

Bastian Empire Viral Video: पुणे में बढ़ती नाइटलाइफ एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर शहर के मशहूर पब बास्टियन एम्पायर (बॉलीवुड एक्ट्रेस का पब) का नाम सामने आ रहा है। वीडियो में कुछ युवा कपल कथित तौर पर बहुत करीब नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पब के अंदर का है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। कई लोगों ने पब मैनेजमेंट और वहां की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि कुछ लोगों ने इसे प्राइवेसी से भी जोड़कर देखा। अब इस मामले के बाद पुणे में नाइटलाइफ और पब्स को लेकर नियम-कायदों पर फिर से बहस शुरू हो गई है।