पेशे से ब्यूटीशियन, पति डेंटिस्ट और खाते में 20 लाख, NEET पेपर लीक मामले में धरी गई महिला की खुली कुंडली

सीबीआई को मनीषा वाघमारे और इस केस के एक अन्य मुख्य आरोपी लोखंडे के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से बेहद पुख्ता सबूत मिले हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि ये दोनों 3 मई को हुई नीट परीक्षा से पहले और बाद में लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे। यह संपर्क उस दौरान और भी बढ़ गया था जब एक अन्य आरोपी खैरनार ने यश यादव नाम के छात्र को नीट का गेस पेपर (लीक पेपर) मुहैया कराया था, जिसे बाद में राजस्थान में बिवाल परिवार के सदस्यों के साथ साझा किया गया था। इस पूरी चेन में मनीषा वाघमारे की भूमिका बेहद अहम थी।