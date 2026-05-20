कलयुगी मां: प्रेमी संग भागने के लिए 2 मासूम बच्चों को बस में रोता छोड़ दिया, जेब में नोट रख लिखा- ‘हमारे माता-पिता नहीं हैं’

मां के अचानक गायब होने के बाद जब बस आगे बढ़ी, तो दोनों मासूम बच्चे अपनी मां को न पाकर जोर-जोर से रोने लगे। बच्चों को लगातार रोता देख बस कंडक्टर उनके पास पहुंचा और पूछताछ की, तो पता चला कि उनके साथ कोई बड़ा मौजूद नहीं है। जब कंडक्टर ने बच्चों की तलाशी ली, तो उनकी जेब से एक पर्ची (नोट) बरामद हुई। महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर बस में सवार हो गई। जैसे ही बस बीड इलाके के पास पहुंची, महिला ने मौका देखकर दोनों बच्चों को सीट पर ही छोड़ दिया और चुपके से बस से नीचे उतर गई, जहां बाहर उसका प्रेमी स्कूटी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। महिला बच्चों को रोता छोड़ प्रेमी के साथ रफूचक्कर हो गई।