‘अंतिम चेतावनी दें रहें’, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 24 घंटे में शुरू करें मराठी अनाउंसमेंट, मनसे का अल्टीमेटम

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) पर मराठी भाषा को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। राज ठाकरे की पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली विमानन कंपनियों ने 24 घंटे के भीतर विमान और टर्मिनल पर मराठी में अनाउंसमेंट शुरू नहीं किए, तो उन्हें मनसे कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा।