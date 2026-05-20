IAS तुकाराम मुंढे का 25वां तबादला, अब FDA आयुक्त के रूप में संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी

खास बात यह है कि करीब डेढ़ महीने पहले ही आईएएस तुकाराम मुंढे का तबादला दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव पद से किया गया था। 31 मार्च को आदेश जारी कर उन्हें राज्य के आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन और राजस्व एवं वन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। उन्हें अगस्त 2025 में ही दिव्यांग कल्याण विभाग में तैनात किया गया था। अब एक बार फिर उनकी नई पोस्टिंग होने से प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।