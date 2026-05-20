लिफ्ट और दीवार के बीच फंसने से 7 साल के बच्चे की मौत, पुणे की आवासीय सोसाइटी में हुआ दर्दनाक हादसा

महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। सिंहगढ़ रोड इलाके की एक रिहायशी सोसायटी में लिफ्ट के दरवाजे और दीवार के बीच फंसने से 7 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे परिसर में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।