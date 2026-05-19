भीमाशंकर, घृष्णेश्वर और परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का होगा कायाकल्प, 684 करोड़ रुपये होंगे खर्च

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को भव्य रूप देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। महायुति सरकार ने राज्य के छह प्रमुख तीर्थस्थलों, किलों और ऐतिहासिक स्थानों के विकास के लिए कुल 993.72 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजनाओं को मंजूरी दी है। इस भारी-भरकम राशि का इस्तेमाल ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के संरक्षण, उनके बेहतर रखरखाव और देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। इस पूरे बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी अकेले 684 करोड़ रुपये राज्य के तीन प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिरों भीमाशंकर, घृष्णेश्वर और परली वैजनाथ पर खर्च किए जाएंगे।