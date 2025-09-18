त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ब्रह्मगिरि पर्वत जा रहा था श्रद्धालु, रास्ता भटका, हुई दर्दनाक मौत

इस दौरान वहां बारिश भी हो रही थी। शाम के समय उन्होंने मदद के लिए पुकार भी लगाई। स्थानीय व्यक्ति ने आवाज सुनी और फिर मेटघर किले के पुलिस पाटील को इसकी जानकारी दी। किसी के फंसे होने का आभास होने पर तुरंत त्र्यंबकेश्वर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस निरीक्षक महेश कुलकर्णी ने तुरंत पुलिसकर्मियों को पहाड़ी इलाके में तलाशी के लिए भेजा। इसके साथ ही नासिक से 12 सदस्यीय रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई। वन विभाग की टीम भी रेस्क्यू अभियान में शामिल हुआ।