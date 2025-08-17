त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन को लेकर हंगामा, सुरक्षारक्षकों ने भक्त को पीटा, वीडियो वायरल

इस बीच, मंदिर संस्थान के ट्रस्टी कैलाश घुले ने घटना के संबंध में सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि कुछ बेहद उत्साही भक्तों ने मंदिर के बैरिकेडिंग तोड़कर उत्तर प्रवेश द्वार से जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा रक्षकों और मंदिर कर्मचारियों पर हमला भी किया। घुले का कहना है कि सुरक्षा रक्षकों ने किसी की पिटाई नहीं की बल्कि स्थिति संभालने की कोशिश में धक्का-मुक्की हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, ताकि मंदिर प्रशासन की छवि खराब की जा सके।