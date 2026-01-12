विवादों के बाद एडल्ट कॉमेडी ‘मस्ती 4’ OTT पर लौटने को तैयार, जानें कब देगी दस्तक

एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' के डिजिटल राइट्स ZEE5 ने खरीदे हैं। ये फिल्म अब से ठीक 5 दिन बाद यानी 16 जनवरी 2026 से जी5 पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। जो दर्शक इस फ्रेंचाइजी के दीवाने हैं, वे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेकर इसे देख सकेंगे। दरअसल, मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कलाकारों की लंबी फौज है। बता दें, रितेश, विवेक और आफताब के अलावा इस बार अरशद वारसी और तुषार कपूर ने भी कॉमेडी का तड़का लगाया है। तो वहीं, फीमेल लीड में नरगिस फाखरी, रूही सिंह और एलनाज नौरोजी जैसी हसीनाएं भी नजर आई हैं।