बॉलीवुड

विवादों के बाद एडल्ट कॉमेडी ‘मस्ती 4’ OTT पर लौटने को तैयार, जानें कब देगी दस्तक

Masti 4 Ott Release: विवादों के बीच फेमस एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लौटने के लिए तैयार है। इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों की तरह, 'मस्ती 4' में भी ह्यूमर और मसालेदार कंटेंट की भरमार है, जो दर्शकों को हंसाने के लिए बनी है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 12, 2026

विवादों के बाद एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' OTT पर लौटने को तैयार, जानें कब देगी दस्तक

फिल्म 'मस्ती 4' (सोर्स: X @AlwaysBollywood)

Masti 4 Ott Release: बॉलीवुड स्टार्स रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की फेमस तिकड़ी एक बार फिर अपनी दमदार कॉमेडी के साथ छोटे पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है। साथ ही, थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब फिल्म 'मस्ती 4' OTT पर रिलीज होने जा रही है। अगर आप इसे बॉक्सऑफिस में देखने से चूक गए थे, तो अब घर बैठे इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म को आप देख सकते हैं।

विवादों के बाद एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' OTT पर लौटने को तैयार

एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' के डिजिटल राइट्स ZEE5 ने खरीदे हैं। ये फिल्म अब से ठीक 5 दिन बाद यानी 16 जनवरी 2026 से जी5 पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। जो दर्शक इस फ्रेंचाइजी के दीवाने हैं, वे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेकर इसे देख सकेंगे। दरअसल, मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कलाकारों की लंबी फौज है। बता दें, रितेश, विवेक और आफताब के अलावा इस बार अरशद वारसी और तुषार कपूर ने भी कॉमेडी का तड़का लगाया है। तो वहीं, फीमेल लीड में नरगिस फाखरी, रूही सिंह और एलनाज नौरोजी जैसी हसीनाएं भी नजर आई हैं।

दरअसल, 'मस्ती 4' पिछले साल 21 नवंबर 2025 को थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म का बजट करीब 40 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये अपनी छाप छोड़ने में असफल रही। फिल्म ने केवल 15.14 करोड़ रुपये का ही बिजनेस किया। दर्शकों से मिले-जुले रिस्पॉन्स के बाद अब मेकर्स को उम्मीद है कि ओटीटी पर इसे अच्छी व्यूअरशिप मिल सकती है।

'एडल्ट कॉमेडी' फिल्म

'मस्ती' फिल्म की फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2004 में हुई थी, जो सुपरहिट रही थी। इसके बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा था, लेकिन 2016 में आई 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' और अब 'मस्ती 4' को वैसी सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि ये एक 'एडल्ट कॉमेडी' फिल्म है, इसलिए सेंसर बोर्ड ने इसे 'A' सर्टिफिकेट दिया है। फिल्म में कई ऐसे सीन और डायलॉग्स हैं जो केवल वयस्कों (18+) के लिए हैं, इसलिए इसे देखते समय प्राइवेसी का ध्यान रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

