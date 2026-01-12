प्रशांत तामांग के अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब, रो पड़े फैंस, हर आंख हुई नम

दार्जिलिंग के मूल निवासी प्रशांत तमांग ने 'इंडियन आइडल' जीतकर इतिहास रच दिया था। प्रशांत तमांग हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं में कई सुपरहिट गाने गाए। सांसद राजू बिष्ट ने शोक जाहिर करते हुए कहा, "प्रशांत तमांग का जाना देश, राज्य और हमारे पहाड़ के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एक समय था जब उनकी आवाज ने पूरे गोरखा समाज को एकजुट कर दिया था। उनका ये योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।" बता दें, प्रशांत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान पर पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके जाने से संगीत जगत और पहाड़ ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया है।