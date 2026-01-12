12 जनवरी 2026,

प्रशांत तामांग के अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब, रो पड़े फैंस, हर आंख हुई नम

Prashant Tamang Funeral: प्रशांत तामांग के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जहां उनकी याद में शामिल होने पहुंचे लोग इमोशनल हो उठे है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 12, 2026

प्रशांत तामांग के अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब, रो पड़े फैंस, हर आंख हुई नम

प्रशांत तामांग के अंतिम दर्शन में फैंस की आंखे हुई नम (सोर्स: X @SuboSrivastava)

Prashant Tamang Funeral: 'इंडियन आइडल' सीजन 3 के विजेता और अपनी मधुर आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फेमस गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का पार्थिव शरीर सोमवार को दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया। बता दें, जैसे ही उनका ताबूत एयरपोर्ट पहुंचा, वहां मौजूद उनके परिवार के सदस्यों और फैंस का सब्र टूट गया और हर तरफ चीख-पुकार मच गई। साथ ही, परिजनों को रोता देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं और पूरा माहौल गमगीन-सा हो गया।

रो पड़े फैंस, हर आंख हुई नम

रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने से प्रशांत तमांग का अचानक निधन हो गया था और उनके निधन की खबर फैलते ही उनके पैतृक निवास दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में मातम पसर गया। इतना ही नहीं, प्रशांत सिर्फ एक बेहतरीन गायक नहीं थे, बल्कि उन्होंने हाल ही में फेमस वेब सीरीज 'पाताल लोक-2' में भी अपने एक्टिंग का भी दम दिखाया था।

बता दें , प्रशांत तमांग को अंतिम विदाई देने और श्रद्धांजलि देने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनित थापा और विधायक नीरज जिम्बा समेत कई राजनेताओं और उनके फैंस ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

प्रशांत तमांग ने 'इंडियन आइडल' जीतकर इतिहास रचा

दार्जिलिंग के मूल निवासी प्रशांत तमांग ने 'इंडियन आइडल' जीतकर इतिहास रच दिया था। प्रशांत तमांग हिंदी और नेपाली दोनों भाषाओं में कई सुपरहिट गाने गाए। सांसद राजू बिष्ट ने शोक जाहिर करते हुए कहा, "प्रशांत तमांग का जाना देश, राज्य और हमारे पहाड़ के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एक समय था जब उनकी आवाज ने पूरे गोरखा समाज को एकजुट कर दिया था। उनका ये योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।" बता दें, प्रशांत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान पर पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके जाने से संगीत जगत और पहाड़ ने अपना एक चमकता हुआ सितारा खो दिया है।

