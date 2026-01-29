29 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान अचानक रुके शाहरुख खान, करना पड़ गया ये काम, वीडियो हुआ वायरल

Shahrukh Khan Security Check Video: हाल ही में बॉलीवुड के किंग खान दुबई के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान जब वो एयरपोर्ट पर थे तो सिक्योरिटी चेक के लिए उन्हें रुकना पड़ा। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 29, 2026

Shahrukh Khan Security Check Video

Shahrukh Khan Security Check Video (सोर्स इंस्टाग्राम- @tahirjasus)

Shahrukh Khan Security Check Video: मुंबई एयरपोर्ट से सामने आया बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किंग खान को एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है। आमतौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट पाने वाले शाहरुख खान इस बार एयरपोर्ट पर बिल्कुल आम यात्रियों की तरह सिक्योरिटी चेक से गुजरते नजर आए।

सिक्योरिटी चेक के लिए रुके शाहरुख खान (Shahrukh Khan Security Check Video)

दरअसल, शाहरुख खान हाल ही में दुबई के लिए रवाना हुए। जैसे ही कार से उतरकर एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं, वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारी उन्हें रूटीन चेकिंग के लिए रोकते हैं। सबसे पहले उनका पासपोर्ट देखा जाता है और इसके बाद अधिकारी उनसे पहचान की पुष्टि के लिए चश्मा उतारने का अनुरोध करता है। वीडियो में साफ दिखता है कि शाहरुख खान बिना किसी झिझक चश्मा उतारते हैं और मुस्कुराते हुए अधिकारी को सहयोग करते हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस दौरान माहौल बिल्कुल हल्का-फुल्का नजर आता है। सिक्योरिटी ऑफिसर जब ये बताता है कि ये प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है, तो शाहरुख खान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए शाहरुख की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ऐसा एयरपोर्ट पर आने वाले हर एक यात्री को करना ही पड़ता है। वीडियो को ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

वर्कफ्रंट पर शाहरुख खान

काम की बात करें तो शाहरुख खान लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी में हैं। ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ जैसी सफल फिल्मों के बाद अब वो अपनी बेटी सुहाना खान के साथ फिल्म ‘किंग’ में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और हाल ही में इसका फर्स्ट लुक टीजर भी सामने आया, जिसे दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।

फिल्म ‘किंग’ का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले शाहरुख खान को ब्लॉकबस्टर ‘पठान’ दी थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भी एक्शन, इमोशन और स्टार पावर का जबरदस्त मेल साबित होगी। साल के अंत में रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस पहले से ही काफी उत्साहित हैं।

