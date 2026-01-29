अक्षय खन्ना की सौतेली मां कविता ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मैंने कभी उनकी मां बनने की कोशिश नहीं की…

Akshaye Khanna Stepmother Kavita: 'धुरंधर' फिल्म में रहमान डकैत बन लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले अक्षय खन्ना की निजी जिंदगी बेहद मुश्किल भरी रही है। एक सुपरस्टार का बेटा होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में परिवार की दूरियां और दर्द सहा है। उनके पिता विनोद खन्ना ने पहली पत्नी को तलाक दे दिया था जिससे उनके 2 बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे। इसके कुछ सालों बाद उन्होंने दूसरी शादी कविता से की और दोनों परिवारों में चीजे काफी बदल गईं। अब खुद कविता ने परिवार के आपसी रिश्तों और अक्षय और राहुल खन्ना के साथ अपने तालमेल पर ऐसी बातें कही हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।