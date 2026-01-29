क्या ये बीमार है... वजन घटाने और नए हेयर के बाद जॉन अब्राहम देख नेटिजन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन, हुआ वायरल

जॉन अब्राहम का दिखा नया अवतार (सोर्स: x @Amockx2022 अकाउंट के द्वारा)
John Abraham New Look: बॉलीवुड के 'हैंडसम हंक' और अपनी दमदार मस्कुलर बॉडी के लिए फेमस एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) अक्सर अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर जॉन की कुछ ऐसी फोटोज सामने आई हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस दंग रह गए हैं। तस्वीरों में जॉन इतने बदले हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने तो यहां तक पूछ लिया कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है?
जॉन अब्राहम ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ हाल ही में BTS तस्वीरों का एक सेट शेयर किया और इन तस्वीरों में जॉन अपनी टीम के साथ एक वैनिटी वैन के अंदर मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं, लेकिन सबका ध्यान जॉन के चेहरे और शरीर में आए बदलावों ने खूब खींचा है।
जॉन जो आमतौर पर काले घने बालों और भारी शरीर के लिए जाने जाते हैं, इन तस्वीरों में काफी लीन नजर आ रहे हैं। उनके बाल अब हल्के भूरे रंग के हैं, जिनमें सफेद और ग्रे रंग की झलक साफ देखी जा सकती है। साथ ही, उन्होंने एक नया हेयरकट भी लिया है, जो उनके पुराने लुक से काफी डिफरेंट है, जिसमें प्लेन ब्लैक टी-शर्ट और काली पैंट पहने जॉन का ये ओवरऑल लुक पहले के मुकाबले काफी सिंपल और सॉफ्ट लग रहा है।
दरअसल, जॉन का ये लुक देखकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। इन फोटोज पर कमेंट करते हुए कुछ फैंस ने उनके नए लुक की तारीफ की, तो वहीं कई लोग उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद दिखे, तो कुछ यूजर्स ने कमेंट किया, "क्या जॉन भाई बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है?" तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि वो अब उम्रदराज दिखने लगे हैं। फिलहाल, जॉन या उनकी टीम की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दी है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये नया लुक और बदली हुई फिजीक उनके किसी आने वाले बड़े प्रोजेक्ट या फिल्म का हिस्सा हो सकती है।
जॉन अक्सर अपनी भूमिकाओं के अनुसार खुद को ढालने के लिए जाने जाते हैं और ये बदलाव भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, जॉन अब्राहम को बॉलीवुड के सबसे अनुशासित एक्टर्स में से एक माना जाता है। वे पिछले कई सालों से सख्त वर्कआउट रूटीन और क्लीन डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वे फिटनेस के शॉर्टकट्स के बजाय Sustainable और फिटनेस को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में फैंस को यकीन है कि अगर उन्होंने अपना वजन कम किया है या बाल सफेद किए हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई दमदार फिल्मी किरदार छिपा होगा।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग