फिल्म के मजे में था फैन… चिरंजीवी-नयनतारा की फिल्म देखते हुए हुई मौत, सामने आया वीडियो

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ लोग थिएटर के अंदर से शव को बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं, जिससे माहौल गमगीन हो उठा, उनके साथ पुलिस भी है। मनोरंजन के बीच हुई यह अप्रत्याशित घटना फिल्म देखने आए प्रशंसकों के लिए एक गहरी चुभन बन गई है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।