चिरंजीवी का इस बात पर फूटा गुस्सा, थाने में दर्ज कराई FIR

चिरंजीवी ने यह भी याद दिलाया कि वह सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि पूर्व मंत्री और समाजसेवी हैं, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्तदान और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में हमेशा लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा- "मेरी फिल्मों में हमेशा ईमानदारी और इंसानियत की बात रही है, और आज कुछ लोग उसी पहचान को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं।"