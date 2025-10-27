Patrika LogoSwitch to English

चिरंजीवी का इस बात पर फूटा गुस्सा, थाने में दर्ज कराई FIR

Chiranjeevi Deepfake Video: टॉलीवुड सुपरस्टार चिरंजीवी गुस्से में हैं। एक्टर का पिछले कुछ दिनों से डीपफेक अश्लील फोटो-वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा था। उन्होंने साइबर पुलिस से मदद की गुहार लगाते हुए FIR दर्ज कराई है।

2 min read
मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 27, 2025

Chiranjeevi Files Complaint

चिरंजीवी डीपफेक वीडियो केस (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Chiranjeevi Files Complaint: टॉलीवुड के मेगास्टार और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी (Chiranjeevi) इस वक्त एक गंभीर साजिश का सामना कर रहे हैं। एक ऐसी साजिश, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का गलत इस्तेमाल कर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है।

यही वजह है कि उन्होंने, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस (Cyber ​​Crime Police) में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ वेबसाइट्स उनके नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन साइट्स ने चिरंजीवी के फेक और एडिटेड अश्लील वीडियो बनाए हैं, जिनमें उन्हें महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में दिखाया गया है। जबकि एक्टर ने साफ कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और भ्रामक हैं।

पुलिस ने चिरंजीवी (Chiranjeevi) की शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला आईटी एक्ट की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 79, 294, 296 और 336(4) साथ ही महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम, 1986 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

छठ पूजा की आस्था में डूबी एक मुस्लिम एक्ट्रेस, मांग में सिंदूर-माथे पर लाल बिंदी… सामने आई तस्वीर
भोजपुरी
rani chatterjee

चिरंजीवी ने अपनी शिकायत में क्या कहा?

दरअसल, कुछ वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चिरंजीवी (Chiranjeevi) के नाम और फोटो का उपयोग कर फेक और अश्लील वीडियो अपलोड किए गए हैं। इन वीडियो में उनके चेहरे को एडिट कर इस तरह दिखाया गया है मानो वह किसी आपत्तिजनक स्थिति में हों। यह सब एआई तकनीक की मदद से किया गया है।

चिरंजीवी ने न केवल हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, बल्कि अदालत से अस्थायी रोक भी हासिल की है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। उन्होंने पुलिस को उन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स की पूरी जानकारी दी है।

अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि यह सब उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया है। चिरंजीवी ने पुलिस से तकनीकी जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसे सभी वीडियो को इंटरनेट से तुरंत हटाया जाए और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाए।

संबंधित खबरें

Kantara Chapter 2 Rishab Shetty Double Role

‘कांतारा चैप्टर 2’ में ऋषभ शेट्टी ने निभाया डबल रोल, थिएटर में देखने के बाद भी पहचान नहीं पाए लोग

Kannada Actress Divya Suresh

बेंगलुरु हिट एंड रन केस में सामने आया कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का नाम, पुलिस को मिला CCTV फुटेज

K Srikant-Krishna Kumar

बुरे फंसे दो फेमस सुपरस्टार, गर्दन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जानें पूरा मामला?

MC Sabesan Funeral

MC Sabesan Funeral: पंकज धीर और असरानी के बाद मशहूर सिंगर-कंपोजर का निधन, आज दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार

Rajinikanth Jailer 2 BTS Video

दीपावली पर रजनीकांत ने लूटी महफिल, ‘जेलर 2’ का BTS वीडियो आया सामने

Malayalam Actress and influencer Archana Kavi Marriage

तलाक के बाद फेमस एक्ट्रेस ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

Raju Talikote Dies at 62

Raju Talikote Dies: फेमस एक्टर- कॉमेडियन को आया हार्ट अटैक, शूटिंग के दौरान मौत

Prabhas Upcoming Movie The Raja Saab Update

प्रभास की ‘The Raja Saab’ को लेकर बड़ा खुलासा, प्रोड्यूसर ने बताया इस शख्स की धमकी के कारण लटकी हुई है फिल्म

Rishab Shetty

कांतारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी के देखिए पैरों का हाल, 500 करोड़ की धाकड़ कमाई के बाद खुला राज

निजता, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन

एक्टर ने दुख जताते हुए कहा कि यह सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर नागरिक की निजता, गरिमा और सम्मान पर हमला है। उन्होंने संविधान की धारा 21 का हवाला देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और इस तरह के फेक वीडियो इस अधिकार का उल्लंघन हैं।

चिरंजीवी ने यह भी याद दिलाया कि वह सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि पूर्व मंत्री और समाजसेवी हैं, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्तदान और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में हमेशा लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा- "मेरी फिल्मों में हमेशा ईमानदारी और इंसानियत की बात रही है, और आज कुछ लोग उसी पहचान को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं।"

ये भी पढ़ें

मशहूर सिंगर अखिल सचदेवा ने खोली इंडस्ट्री की पोल, बताई आपबीती… किया दर्दनाक खुलासा
बॉलीवुड
Akhil Sachdeva

tollywood

Published on:

27 Oct 2025 03:30 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / चिरंजीवी का इस बात पर फूटा गुस्सा, थाने में दर्ज कराई FIR

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘कांतारा चैप्टर 2’ में ऋषभ शेट्टी ने निभाया डबल रोल, थिएटर में देखने के बाद भी पहचान नहीं पाए लोग

Kantara Chapter 2 Rishab Shetty Double Role
टॉलीवुड

बेंगलुरु हिट एंड रन केस में सामने आया कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश का नाम, पुलिस को मिला CCTV फुटेज

Kannada Actress Divya Suresh
टॉलीवुड

बुरे फंसे दो फेमस सुपरस्टार, गर्दन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जानें पूरा मामला?

K Srikant-Krishna Kumar
टॉलीवुड

MC Sabesan Funeral: पंकज धीर और असरानी के बाद मशहूर सिंगर-कंपोजर का निधन, आज दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार

MC Sabesan Funeral
टॉलीवुड

दीपावली पर रजनीकांत ने लूटी महफिल, ‘जेलर 2’ का BTS वीडियो आया सामने

Rajinikanth Jailer 2 BTS Video
टॉलीवुड
