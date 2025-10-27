चिरंजीवी का इस बात पर फूटा गुस्सा, थाने में दर्ज कराई FIR

चिरंजीवी डीपफेक वीडियो केस (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Chiranjeevi Files Complaint: टॉलीवुड के मेगास्टार और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी (Chiranjeevi) इस वक्त एक गंभीर साजिश का सामना कर रहे हैं। एक ऐसी साजिश, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का गलत इस्तेमाल कर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है।
यही वजह है कि उन्होंने, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस (Cyber Crime Police) में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ वेबसाइट्स उनके नाम और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन साइट्स ने चिरंजीवी के फेक और एडिटेड अश्लील वीडियो बनाए हैं, जिनमें उन्हें महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में दिखाया गया है। जबकि एक्टर ने साफ कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और भ्रामक हैं।
पुलिस ने चिरंजीवी (Chiranjeevi) की शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला आईटी एक्ट की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 79, 294, 296 और 336(4) साथ ही महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम, 1986 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
दरअसल, कुछ वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चिरंजीवी (Chiranjeevi) के नाम और फोटो का उपयोग कर फेक और अश्लील वीडियो अपलोड किए गए हैं। इन वीडियो में उनके चेहरे को एडिट कर इस तरह दिखाया गया है मानो वह किसी आपत्तिजनक स्थिति में हों। यह सब एआई तकनीक की मदद से किया गया है।
चिरंजीवी ने न केवल हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, बल्कि अदालत से अस्थायी रोक भी हासिल की है, ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। उन्होंने पुलिस को उन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स की पूरी जानकारी दी है।
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि यह सब उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया है। चिरंजीवी ने पुलिस से तकनीकी जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसे सभी वीडियो को इंटरनेट से तुरंत हटाया जाए और इसके पीछे जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाए।
एक्टर ने दुख जताते हुए कहा कि यह सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर नागरिक की निजता, गरिमा और सम्मान पर हमला है। उन्होंने संविधान की धारा 21 का हवाला देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और इस तरह के फेक वीडियो इस अधिकार का उल्लंघन हैं।
चिरंजीवी ने यह भी याद दिलाया कि वह सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि पूर्व मंत्री और समाजसेवी हैं, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्तदान और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में हमेशा लोगों की सेवा की है। उन्होंने कहा- "मेरी फिल्मों में हमेशा ईमानदारी और इंसानियत की बात रही है, और आज कुछ लोग उसी पहचान को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं।"
