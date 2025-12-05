‘अखंडा 2’ की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, जानिए क्या है पूरा मामला

अब इस अचानक हुए फैसले से निराश फैंस के लिए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है और अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, ठभारी मन से, हमें आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि #Akhanda2 कुछ जरूरी वजहों से तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम सच में समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतजार कर रहे हर फैन और मूवी लवर को कितनी निराशा होती है। हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको हुई परेशानी के लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।"