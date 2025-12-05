5 दिसंबर 2025,

टॉलीवुड

‘अखंडा 2’ की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, जानिए क्या है पूरा मामला

Akhanda 2 Release Postponed: नंदमुरी बालकृष्ण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अखंडा 2' को रिलीज से ठीक कुछ घंटे पहले पोस्टपोन कर दिया गया है, जिससे उनके फैंस को गहरा झटका लगा है। इस अचानक हुए फैसले से निराश फैंस के लिए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 05, 2025

फिल्म -अखंडा 2 (सोर्स: X)

फिल्म -अखंडा 2 (सोर्स: X)

Akhanda 2 Release Postponed: साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के फैंस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी मोस्टअवेटेड फिल्म 'अखंडा 2' की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। बता दें, फिल्म आज शुक्रवार, 5 दिसंबर को थियेटर में दस्तक देने वाली थी और एक्टर के साथ उनके को-स्टार्स ने तेलुगु राज्यों में इसका जोर-शोर से प्रमोशन भी किया था, लेकिन प्रीव्यू शो शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया।

जानिए क्या है पूरा मामला

खबरें ऐसी आ रही है कि मेकर्स ने इसकी वजह कंट्रोल से बाहर की टेक्निकल परेशानियां बताईं, लेकिन असली वजह कोर्ट केस है, जिसमें प्रोडक्शन हाउस 14 रील्स एंटरटेनमेंट और इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड से जुड़ा मामला सामने आया है है।

इतना ही नहीं, गुरुवार को 'अखंडा 2' की रिलीज से ठीक एक दिन पहले इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड ने जानकारी दी कि मद्रास हाई कोर्ट ने 'अखंडा 2' की रिलीज पर रोक लगा दिया है। इरोस के जरिए शेयर किए गए एक प्रेस नोट में बताया गया है, ये अपील इरोस ने 14 रील्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अपने लंबे समय से चले आ रहे आर्बिट्रल अवॉर्ड (Arbitral Award) के संबंध में दायर की थी। इस आर्बिट्रल अवॉर्ड के तहत, इरोस ने लगभग 28 करोड़ के बकाया का दावा करते हुए कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने फिल्म की रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन और कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी।

जिम्मेदारियों का पालन करने से बचने की कोशिश

इरोस ने कोर्ट में ये बताया कि 14 रील्स का 'अखंडा 2' को रिलीज करने की कोशिश करना था, लेकिन आर्बिट्रल अवॉर्ड को तोड़ने और कानूनी रूप से तय फाइनेंशियल जिम्मेदारियों का पालन करने से बचने की कोशिश करना गलत था। दरअसल, जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी. कुमारप्पन की एक डिवीजन बेंच ने 'अखंडा 2' की किसी भी रिलीज, डिस्ट्रीब्यूशन या कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया, जब तक कि कोर्ट के अगले आदेश इसकी अनुमति ना दें।

अचानक हुए फैसले से निराश फैंस के लिए मेकर्स ने

अब इस अचानक हुए फैसले से निराश फैंस के लिए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है और अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, ठभारी मन से, हमें आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि #Akhanda2 कुछ जरूरी वजहों से तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम सच में समझते हैं कि इससे फिल्म का इंतजार कर रहे हर फैन और मूवी लवर को कितनी निराशा होती है। हम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको हुई परेशानी के लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।"

फिल्म 'अखंडा 2: थांडवम', साल 2021 की ब्लॉकबस्टर 'अखंडा' का सीक्वल है, जिसे बोयापति श्रीनु ने डायरेक्ट किया है। बालकृष्ण के अलावा, फिल्म में संयुक्ता आदि पिनीशेट्टी और हर्षाली मल्होत्रा ​​भी अहम किरदार में हैं। थमन एस के बनाए फिल्म के साउंडट्रैक को फैंस से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। मेकर्स ने अभी नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, जिससे फैंस को इंतजार करना पड़ सकता है।

