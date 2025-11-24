Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

Soumyadeep Guin Death: फेमस सिनेमैटोग्राफर ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव

Soumyadeep Guin Dies: फेमस सिनेमैटोग्राफर का शव घर में फंदे से लटका मिला है। खबर है कि वह पिछले काफी समय से डिप्रेशन में थे।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 24, 2025

Bengali Cinematographer Soumyadeep Guin suicide he hanged in house found dead body police investigation continues

फेमस सिनेमैटोग्राफर की हुई मौत

Soumyadeep Guin Dies: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बंगाली फिल्मों में अपनी शानदार सिनेमैटोग्राफी के लिए जाने जाने वाले सौम्यदीप गुइन की मौत हो गई है। उन्हें इंडस्ट्री में प्यार से विक्की बुलाया जाता था, रविवार को विक्की अपने घर में वह मृत पाए गए हैं। जैसे ही उनकी मौत की खबर आई हर कोई हैरान रह गया। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था जो 40 साल की उम्र में विक्की को ये कदम उठाना पड़ा।

सौम्यदीप गुइन ने की आत्महत्या! (Soumyadeep Guin Passed Away)

सौम्यदीप गुइन की मौत की यह दिल दहला देने वाली घटना रविवार दोपहर को सामने आई थी। परिवार के सदस्यों ने जब उनके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो उन्होंने सौम्यदीप उर्फ विक्की को फंदे से लटका हुआ देखा। आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई।

परिवार ने किया शव बरामद (Police Investigation Soumyadeep Guin)

पुलिस अधिकारी ने बयान दिया कि दोपहर करीब 12 बजे सौम्यदीप गुइन के परिवार ने उनका शव कमरे से बरामद किया था। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इसे हर एंगल से देखा जा रहा है। अभी फिलहाल आत्महत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्द ही उनके परिवार से बात करेंगे ताकि मौत के पीछे का कारण सामने आ सके।

करियर को लेकर तनाव में चल रहे थे सौम्यदीप गुइन (Soumyadeep Guin Family)

पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमें उनकी इंडस्ट्री के करीबी लोगों ने बताया है कि हाल के दिनों में उन्हें वह प्रोजेक्ट नहीं मिल पा थे जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे, जिस कारण अपने करियर को लेकर वह काफी परेशान थे। कुछ सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि वह डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। हालांकि, इन दावों की पुष्टि पुलिस की पूरी जांच के बाद ही हो पाएगी। वहीं, सौम्यदीप अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी सी बेटी को छोड़ गए हैं। परिवार के लिए यह क्षति असहनीय है।

