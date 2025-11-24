Soumyadeep Guin Death: फेमस सिनेमैटोग्राफर ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव

पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमें उनकी इंडस्ट्री के करीबी लोगों ने बताया है कि हाल के दिनों में उन्हें वह प्रोजेक्ट नहीं मिल पा थे जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे, जिस कारण अपने करियर को लेकर वह काफी परेशान थे। कुछ सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि वह डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। हालांकि, इन दावों की पुष्टि पुलिस की पूरी जांच के बाद ही हो पाएगी। वहीं, सौम्यदीप अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी सी बेटी को छोड़ गए हैं। परिवार के लिए यह क्षति असहनीय है।

