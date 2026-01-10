Box Office Worldwide: पहले ही दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ का बजा डंका, 100 करोड़ी हुई फिल्म?

प्रभास की द राजा साब ने पहले दिन किया कमाल
The Raja Saab Box Office Collection Day 1: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 'बाहुबली' यानी प्रभास जब भी पर्दे पर आते हैं, तो बॉक्स ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स कांपने लगते हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और उम्मीद के मुताबिक, इसने कमाई के मामले में सुनामी ला दी है। फिल्म को देखने वालों में क्रेज जबरदस्त है। सोशल मीडिया पर कल ये ही प्रभास के फैंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं कोई मगरमच्छ लेकर पहुंचा तो किसी ने थिएटर्स में ही आग लगा दी। अब जो आंकड़े सामने आ रहा है वह काफी चौंकाने वाले हैं।
प्रभास की 'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। इसमें दिग्गज अभिनेता संजय दत्त ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसे लेकर दर्शकों के बीच काफी समय से बज बना हुआ था। हालांकि, शुरुआती समीक्षाओं में कुछ फैंस का मानना है कि हॉरर-कॉमेडी जैसे जॉनर में प्रभास उतने सहज नहीं लग रहे हैं, जितनी उनसे उम्मीद की गई थी। इसके बावजूद, सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है।
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पेड प्रीव्यू को मिलाकर पहले दिन द राजा साब ने 54.15 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है। जबकि वर्ल्डवाइड 90 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है। इंडिया ग्रॉस 64 करोड़ रहा है। ओवरसीज फिल्म ने 26 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया। वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 90-100 करोड़ तक पहुंच गया है।
भले ही फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई हो, लेकिन प्रभास अपनी पिछली मेगा-हिट फिल्म 'कल्कि 2898 AD' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। 'कल्कि' ने पहले दिन दुनिया भर में 191 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ओपनिंग की थी। उसकी तुलना में 'द राजा साब' का प्रदर्शन थोड़ा धीमा रहा है। फिल्म के रिव्यू औसत होने के कारण अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फिल्म वीकेंड पर अपनी इस रफ़्तार को बरकरार रख पाती है या नहीं।
फिल्म की स्टारकास्ट काफी बड़ी है, जिसमें बोमन ईरानी, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल जैसे कलाकार शामिल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मंडे टेस्ट में यह फिल्म कितनी दूर तक टिक पाती है।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग