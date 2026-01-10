Box Office Worldwide: पहले ही दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ का बजा डंका, 100 करोड़ी हुई फिल्म?

The Raja Saab Box Office Collection Day 1: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 'बाहुबली' यानी प्रभास जब भी पर्दे पर आते हैं, तो बॉक्स ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स कांपने लगते हैं। उनकी लेटेस्ट फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और उम्मीद के मुताबिक, इसने कमाई के मामले में सुनामी ला दी है। फिल्म को देखने वालों में क्रेज जबरदस्त है। सोशल मीडिया पर कल ये ही प्रभास के फैंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं कोई मगरमच्छ लेकर पहुंचा तो किसी ने थिएटर्स में ही आग लगा दी। अब जो आंकड़े सामने आ रहा है वह काफी चौंकाने वाले हैं।