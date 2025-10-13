प्रभास की ‘The Raja Saab’ को लेकर बड़ा खुलासा, प्रोड्यूसर ने बताया इस शख्स की धमकी के कारण लटकी हुई है फिल्म

प्रभास की आने वाली फिल्म 'द राजा साहब' का पोस्टर
Prabhas Upcoming Movie The Raja Saab: प्रभास की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' आखिर कब रिलीज होगी, इस बात का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। पहले खबर आई थी कि फिल्म 25 अप्रैल, 2025 को रिलीज होगी। लेकिन फिर बाद में कहा गया कि 05 दिसंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसके बाद पिछले दिनों खबर आई कि अब ये फिल्म मकर संक्रांति 2026 पर रिलीज होगी। लेकिन वजह मेकर्स ने नहीं बताया, देरी को लेकर अब फिल्म के प्रोड्यूसर ने चुप्पी तोड़ी है।
NTV तेलुगु पर दिए इंटरव्यू में फिल्म 'द राजा साब' के प्रोड्यूसर विश्वप्रसाद ने बताया कि एक शख्स के कारण फिल्म अटकी हुई है। उन्होंने कहा, “एक शख्स ने हमें पूरी तरह वसूली मोड पर डाल दिया था! इसी वजह से हमें अपनी फिल्म की रिलीज डिले करनी पड़ी। अक्टूबर 2024 तक उसने फिल्म का एक भी काम नहीं किया, जबकि हमारी मूवी अप्रैल 2025 में रिलीज होनी थी। उसने सब कुछ अपने पास रख लिया और कोई प्रगति नहीं होने दी।”
उन्होंने आगे बताया, “वो हर महीने अपनी पूरी टीम के पैसे हमसे वसूलता था, लेकिन काम कुछ भी नहीं करता था। ऊपर से हमारे डायरेक्टर मारुति को धमकी देता था कि अगर कुछ कहा, तो मैं पूरा डेटा (वीडियो) डिलीट कर दूंगा! उसे ऐसी धमकियां देने की आदत थी। यहां तक कि एस.एस. राजामौली ने भी उसे अपनी फिल्म से बाहर निकाल दिया था। बाद में वो ‘पुष्पा 2’ में बिजी हो गया और हमारी फिल्म को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। किसी दिन मैं बताऊंगा कि उसने हमसे कितना पैसा वसूला, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।”
प्रभास की मच-अवेटेड फिल्म ‘द राजा साब’ का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लेकिन तारीफ से नहीं बल्कि VFX को लेकर ट्रोल्स से! जी हां, लोगों ने 400 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के ग्राफिक्स की तुलना सीधे पुराने वीडियो गेम्स से कर डाली। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, और फैंस ने साफ कहा- “इतने बड़े बजट में ये क्वालिटी? कुछ तो सुधारो!” फिर भी उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि फिल्म की रिलीज मकर संक्रांति 2026 पर तय है। फैंस अब भी मेकर्स से गुजारिश कर रहे हैं कि वो VFX पर थोड़ा और जादू चलाएं, ताकि प्रभास की ये फिल्म धमाकेदार साबित हो सके।
बता दें ‘द राजा साब’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिधि कुमार जैसे सितारे भी नजर आएंगे।
