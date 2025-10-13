प्रभास की ‘The Raja Saab’ को लेकर बड़ा खुलासा, प्रोड्यूसर ने बताया इस शख्स की धमकी के कारण लटकी हुई है फिल्म

प्रभास की मच-अवेटेड फिल्म ‘द राजा साब’ का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लेकिन तारीफ से नहीं बल्कि VFX को लेकर ट्रोल्स से! जी हां, लोगों ने 400 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के ग्राफिक्स की तुलना सीधे पुराने वीडियो गेम्स से कर डाली। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, और फैंस ने साफ कहा- “इतने बड़े बजट में ये क्वालिटी? कुछ तो सुधारो!” फिर भी उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि फिल्म की रिलीज मकर संक्रांति 2026 पर तय है। फैंस अब भी मेकर्स से गुजारिश कर रहे हैं कि वो VFX पर थोड़ा और जादू चलाएं, ताकि प्रभास की ये फिल्म धमाकेदार साबित हो सके।