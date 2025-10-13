Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

प्रभास की ‘The Raja Saab’ को लेकर बड़ा खुलासा, प्रोड्यूसर ने बताया इस शख्स की धमकी के कारण लटकी हुई है फिल्म

Prabhas Upcoming Movie: फिल्म 'द राजा साब' के प्रोड्यूसर विश्वप्रसाद ने बताया कि एक शख्स के कारण फिल्म अटकी हुई है। उन्होंने कहा, “एक शख्स ने हमें पूरी तरह वसूली मोड पर डाल दिया था! इसी वजह से हमें अपनी फिल्म की रिलीज डिले करनी पड़ी।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 13, 2025

Prabhas Upcoming Movie The Raja Saab Update

प्रभास की आने वाली फिल्म 'द राजा साहब' का पोस्टर

Prabhas Upcoming Movie The Raja Saab: प्रभास की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' आखिर कब रिलीज होगी, इस बात का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं। पहले खबर आई थी कि फिल्म 25 अप्रैल, 2025 को रिलीज होगी। लेकिन फिर बाद में कहा गया कि 05 दिसंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसके बाद पिछले दिनों खबर आई कि अब ये फिल्म मकर संक्रांति 2026 पर रिलीज होगी। लेकिन वजह मेकर्स ने नहीं बताया, देरी को लेकर अब फिल्म के प्रोड्यूसर ने चुप्पी तोड़ी है।

प्रोड्यूसर का खुलासा

NTV तेलुगु पर दिए इंटरव्यू में फिल्म 'द राजा साब' के प्रोड्यूसर विश्वप्रसाद ने बताया कि एक शख्स के कारण फिल्म अटकी हुई है। उन्होंने कहा, “एक शख्स ने हमें पूरी तरह वसूली मोड पर डाल दिया था! इसी वजह से हमें अपनी फिल्म की रिलीज डिले करनी पड़ी। अक्टूबर 2024 तक उसने फिल्म का एक भी काम नहीं किया, जबकि हमारी मूवी अप्रैल 2025 में रिलीज होनी थी। उसने सब कुछ अपने पास रख लिया और कोई प्रगति नहीं होने दी।”

उन्होंने आगे बताया, “वो हर महीने अपनी पूरी टीम के पैसे हमसे वसूलता था, लेकिन काम कुछ भी नहीं करता था। ऊपर से हमारे डायरेक्टर मारुति को धमकी देता था कि अगर कुछ कहा, तो मैं पूरा डेटा (वीडियो) डिलीट कर दूंगा! उसे ऐसी धमकियां देने की आदत थी। यहां तक कि एस.एस. राजामौली ने भी उसे अपनी फिल्म से बाहर निकाल दिया था। बाद में वो ‘पुष्पा 2’ में बिजी हो गया और हमारी फिल्म को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। किसी दिन मैं बताऊंगा कि उसने हमसे कितना पैसा वसूला, सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।”

'द राजा साब' का VFX देख फैंस हैरान

प्रभास की मच-अवेटेड फिल्म ‘द राजा साब’ का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लेकिन तारीफ से नहीं बल्कि VFX को लेकर ट्रोल्स से! जी हां, लोगों ने 400 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के ग्राफिक्स की तुलना सीधे पुराने वीडियो गेम्स से कर डाली। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, और फैंस ने साफ कहा- “इतने बड़े बजट में ये क्वालिटी? कुछ तो सुधारो!” फिर भी उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि फिल्म की रिलीज मकर संक्रांति 2026 पर तय है। फैंस अब भी मेकर्स से गुजारिश कर रहे हैं कि वो VFX पर थोड़ा और जादू चलाएं, ताकि प्रभास की ये फिल्म धमाकेदार साबित हो सके।

बता दें ‘द राजा साब’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिधि कुमार जैसे सितारे भी नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें

Prabhas Birthday: कुछ ऐसी है इंडियन सिनेमा के शानदार सुपरस्टार प्रभास की रिकॉर्ड तोड़ जर्नी!
टॉलीवुड
Prabhas Birthday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

13 Oct 2025 07:19 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / प्रभास की ‘The Raja Saab’ को लेकर बड़ा खुलासा, प्रोड्यूसर ने बताया इस शख्स की धमकी के कारण लटकी हुई है फिल्म

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कांतारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी के देखिए पैरों का हाल, 500 करोड़ की धाकड़ कमाई के बाद खुला राज

Rishab Shetty
टॉलीवुड

‘कांतारा चैप्टर 1’ में देव सिर्फ कल्पना नहीं, जानिए गुलिगा-पंजुरली की असली कहानी

Indian Folk Tales
मनोरंजन

मशहूर अभिनेत्री को भेज रहे थे अश्लील मैसेज, दे रहे थे बलात्कार और मर्डर की धमकी

Kannada actress Ramya
टॉलीवुड

‘कांतारा चैप्टर 1’ का वो एक्टर, जिसको पर्दे पर देख कुछ हुए खुश तो कुछ गमगीन, रिलीज से पहले ही छोड़ दी दुनिया

Kantara Chapter 1 Actor Rakesh Poojary Died By Cardiac Arrest
मनोरंजन

आखिर क्या है ‘भूटान कार स्कैंडल’? ED की कार्रवाई से मचा हड़कंप, फेमस सुपरस्टार्स के घरों पर हो रही है धड़ाधड़ छापेमारी

Bhutan luxury car smuggling case
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.