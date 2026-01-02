नशे में धुत एक्टर ने ली एक शख्स की जान! नए साल पर घर में छाया मातम

Actor Sidharth Prabhu: नए साल की खुशियां उस वक्त मातम और गुस्से में बदल गई, जब एक मशहूर टेलीविजन एक्टर की लापरवाही ने एक गरीब बुजुर्ग की जान ले ली। मलयालम टीवी के चर्चित शो 'थट्टीम मुट्टीम' से घर-घर में पहचान बनाने वाले सिद्धार्थ प्रभु की कार से हुए हादसे में घायल 60 वर्षीय थंगराज ने गुरुवार, 1 जनवरी को दम तोड़ दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। लोगों का सिद्धार्थ पर गुस्सा फूट पड़ा।