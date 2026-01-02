2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

टॉलीवुड

नशे में धुत एक्टर ने ली एक शख्स की जान! नए साल पर घर में छाया मातम

Actor Sidharth Prabhu: एक परिवार उस समय टूट गया, जब नए साल पर घर के एक शख्स की मौत हो गई। फेमस एक्टर सिद्धार्थ पर आरोप है कि उन्होंने नशे में धुत होकर एक लॉटरी विक्रेता को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 02, 2026

Actor Sidharth Prabhu Accident hit man after 6 days on new year he Died drink and drive case

एक्टर सिद्धार्थ ने किया एक्सीडेंट

Actor Sidharth Prabhu: नए साल की खुशियां उस वक्त मातम और गुस्से में बदल गई, जब एक मशहूर टेलीविजन एक्टर की लापरवाही ने एक गरीब बुजुर्ग की जान ले ली। मलयालम टीवी के चर्चित शो 'थट्टीम मुट्टीम' से घर-घर में पहचान बनाने वाले सिद्धार्थ प्रभु की कार से हुए हादसे में घायल 60 वर्षीय थंगराज ने गुरुवार, 1 जनवरी को दम तोड़ दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। लोगों का सिद्धार्थ पर गुस्सा फूट पड़ा।

क्रिसमस पर किया था एक्टर सिद्धार्थ ने एक्सीडेंट (Actor Sidharth Prabhu Accident One man Died)

यह पूरी घटना क्रिसमस की शाम यानी 24 दिसंबर को MC रोड पर नट्टकम कॉलेज जंक्शन के पास हुई थी। तमिलनाडु के रहने वाले थंगराज वहां सड़क किनारे लॉटरी टिकट बेचकर अपना गुजारा करते थे। चश्मदीदों के मुताबिक, सिद्धार्थ प्रभु की तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हुई और थंगराज को रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे के बाद उन्हें आनन-फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां कई दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।

नशे में थे एक्टर, पुलिस से भी हुई झड़प (Actor Sidharth Prabhu)

हादसे के समय सिद्धार्थ प्रभु कार चला रहे थे। पुलिस ने जब उनका ब्रेथलाइजर टेस्ट किया, तो रिपोर्ट चौंकाने वाली आई। उनके खून में अल्कोहल का स्तर कानूनी सीमा से बहुत ज्यादा पाया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर नशे की हालत में मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं।

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिद्धार्थ न सिर्फ लोगों पर चिल्ला रहे हैं, बल्कि पुलिसकर्मियों से भी उलझ रहे हैं। आखिरकार पुलिस को उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाना पड़ा।

अब दर्ज होगा गैर-इरादतन हत्या का मामला

थंगराज की मौत से पहले सिद्धार्थ पर सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस था, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिंगावनम पुलिस ने साफ किया है कि अब उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जो लापरवाही के कारण मौत का कारण बनने से जुड़ी है। पुलिस ने वह कार भी जब्त कर ली है जिससे यह हादसा हुआ था।

जांच अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में कोई ढील नहीं देना चाहते और हर सबूत को बारीकी से जुटा रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा राज्य एक्टर की इस हरकत की निंदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ थंगराज के परिवार के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है।

