तलाक के 4 साल बाद Samantha ने गुपचुप तरीके से लिए सात फेरे, शेयर कीं लाल जोड़े में शादी की फोटोज

सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर की शादी की फोटोज। (फोटो सोर्स: samantharuthprabhuoffl)
Samantha Ruth Prabhu Wedding Photos: साउथ सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु पिछले कुछ दिनों से राज निदिमोरु के साथ अपनी दूसरी शादी की अफवाहों को लेकर चर्चा में थीं। इसके चलते सोशल मीडिया पर राज निदिमोरु की एक्स-वाइफ श्यामली डे ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। खैर,अब सामंथा ने इन अफवाहों के बीच राज के साथ अपनी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कीं हैं और अपनी शादी को कन्फर्म कर दिया है।
बता दें कि 'द फैमिली मैन' के निर्माता राज निदिमोरु और सामंथा रुथ प्रभु ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग सेंटर में गुपचुप तरीके से शादी की, जिसमें दोनों के करीबी और दोस्त ही शामिल हुए। दोनों ने बिना धूमधाम के सादगी से सात फेरे लिए हैं। सादगी पूर्ण तरीके से हुई इस शादी में सामंथा ने लाल रंग की साड़ी पहनी है और सात फेरों की 5 तस्वीरें शेयर की हैं।
शादी की फोटोज शेयर करते हुए सामंथा ने आज (01.12.2025) की तारीख लिखी है। एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर फैंस कमेंट कर उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बधाई दे रहे हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु ने साल 2017 में एक्टर नागा चैतन्य के साथ शादी की थी। दोनों का रिश्ता 4 साल चला और 2021 में दोनों ने तालक ले लिया। अब तलाक के बाद से सामंथा के अफेयर की चर्चा 'फैमिलीमैन' वेब सीरीज के डायरेक्टर राज निदिमोरु के साथ हो रही थी। दोनों की मुलाकात फैमिली मैन सीरीज के सेट पर ही हुई थी। वहीं, साउथ एक्टर नागा चैतन्य भी शोभिता धुलिपाला से दूसरी शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।
इस बीच, राज की एक्स-वाइफ श्यामली डे का एक क्रिप्टिक पोस्ट भी वायरल हो रहा है। श्यामली की पोस्ट को यूजर्स राज और सामंथा के रूमर्ड रिलेशनशिप से जोड़कर देख रहे थे। श्यामली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'हताश लोग हताश काम करते हैं' (Desperate People Do Desperate Things)। श्यामली का ये पोस्ट राज और सामंथा की शादी से पहले ही आया था, जिसके कारण यूजर्स कई तरह की अटकलें लगा रहे थे।
