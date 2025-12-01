तलाक के 4 साल बाद Samantha ने गुपचुप तरीके से लिए सात फेरे, शेयर कीं लाल जोड़े में शादी की फोटोज

जानकारी के लिए बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु ने साल 2017 में एक्टर नागा चैतन्य के साथ शादी की थी। दोनों का रिश्ता 4 साल चला और 2021 में दोनों ने तालक ले लिया। अब तलाक के बाद से सामंथा के अफेयर की चर्चा 'फैमिलीमैन' वेब सीरीज के डायरेक्टर राज निदिमोरु के साथ हो रही थी। दोनों की मुलाकात फैमिली मैन सीरीज के सेट पर ही हुई थी। वहीं, साउथ एक्टर नागा चैतन्य भी शोभिता धुलिपाला से दूसरी शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।