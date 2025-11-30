Umesh Passes Away: धर्मेंद्र के बाद इस एक्टर का हुआ निधन, 400 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम

उमेश ने फिल्मी दुनिया में अपना शानदार सफर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बीआर पंथुलु की फिल्म मक्काला राज्य से शुरू किया था, जिससे उन्होंने सैंडलवुड में एंट्री की थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में 'गुरु शिष्यरु', 'हालु जेनु', 'अपूर्वा संगम', और कई अन्य क्लासिक कॉमेडी शामिल हैं, जिनमें उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। उन्हें कन्नड़ सिनेमा के सभी बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने का खास मौका भी मिला, जिनमें मशहूर डॉ. राजकुमार, विष्णुवर्धन, अंबरीश और अनंत नाग जैसे कलाकार शामिल हैं।