मशहूर सिंगर अखिल सचदेवा ने खोली इंडस्ट्री की पोल, बताई आपबीती… किया दर्दनाक खुलासा

मशहूर सिंगर अखिल सचदेवा (फोटो सोर्स: गायक इंस्टाग्राम)
Akhil Sachdeva Latest Note: बॉलीवुड के मशहूर गायक अखिल सचदेवा ने हाल ही में अपने दिल का दर्द बयां किया है। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स उनसे आखिरी वक्त पर छीन लिए गए, बिना किसी वजह बताए।
अखिल ने खुलकर कहा कि इंडस्ट्री में सफर कभी आसान नहीं रहा। कई बार ऐसा हुआ कि जब उन्हें लगा अब मेहनत रंग लाने वाली है, तभी सब कुछ हाथ से फिसल गया। उन्होंने लिखा- “कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी, वक्त आपके साथ नहीं होता।”
फिर भी, अखिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि मुश्किल वक्त में भी उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और अपने म्यूजिक के प्रति ईमानदार रहे।
अखिल सचदेवा ने कहा, ''मुझे इंडस्ट्री और कुछ लोगों से कई 'रियलिटी चेक' मिले, जिससे मुझे असली दुनिया की सच्चाई समझ में आई। कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और गाने अचानक मुझसे छीने गए, लेकिन इसके लिए मैंने किसी को दोष नहीं दिया। दुनिया ऐसे ही चलती है और कभी-कभी सिर्फ सही समय का इंतजार करना ही सबसे जरूरी होता है।''
अपने पोस्ट में आगे अखिल ने अपनी मानसिक स्थिति और खुद पर भरोसा बनाए रखने के बारे में लिखा। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, ''मैंने कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया और हमेशा अपनी मां के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा को महसूस किया। मैं ब्रह्मांड को बताना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, मैं हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी और पिता के लिए हमेशा प्यार और सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करता रहूंगा और अपने जीवन के हर पल को संगीत और अपने सपनों के लिए जिऊंगा।''
अखिल ने 2026 और उससे आगे आने वाले सालों को अपने लिए 'सबसे बेहतरीन समय' बताया और खुद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि वे प्यार, सम्मान और जुनून के साथ दुनिया में सफलता हासिल करेंगे। अपने पोस्ट में उन्होंने हनुमान जी, श्रीराम और अपनी मां को याद किया और उनके लिए अपना प्यार व्यक्त किया।
गायक अखिल सचदेवा को बॉलीवुड में कई हिट गानों के लिए जाना जाता है। उनके लोकप्रिय गानों में 'तेरा बन जाऊंगा' और 'हमसफर' शामिल हैं। इसके अलावा, उनके सिंगल्स जैसे 'गल सुन', 'ओ साजना', और 'चन्ना वे' भी काफी पसंद किए गए। वह वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के गाने 'तेरे नाल' के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने उनकी पहचान को और मजबूत कर दिया।
