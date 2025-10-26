मशहूर सिंगर अखिल सचदेवा ने खोली इंडस्ट्री की पोल, बताई आपबीती… किया दर्दनाक खुलासा

अपने पोस्ट में आगे अखिल ने अपनी मानसिक स्थिति और खुद पर भरोसा बनाए रखने के बारे में लिखा। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, ''मैंने कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया और हमेशा अपनी मां के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा को महसूस किया। मैं ब्रह्मांड को बताना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, मैं हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ता रहूंगा। मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी और पिता के लिए हमेशा प्यार और सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करता रहूंगा और अपने जीवन के हर पल को संगीत और अपने सपनों के लिए जिऊंगा।''